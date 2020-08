Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme tant attendue de panneaux lumineux Shapes de Nanoleaf a été mise en vente - avec la première série de versions hexagonales disponibles en premier. Dautres formes suivront cette année et lannée prochaine et seront compatibles, vous pourrez donc les réunir.

Les hexagones de nanoleaf ont été présentés pour la première fois au CES 2020 en janvier et sont disponibles en packs de 9, 15 ou 21 panneaux.

Les panneaux Shapes peuvent être contrôlés au toucher et peuvent être utilisés avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Home ou via lapplication Nanoleaf.

En plus du contrôle tactile, les hexagones sont également attrayants car ils ont un nouveau support adhésif sur mesure qui promet moins de dommages à vos murs. Nos anciens panneaux triangulaires Nanoleaf Canvas utilisaient du ruban 3M Command qui collait un peu trop bien au plâtre - oui, nous en avons perdu un morceau lorsque nous les avons enlevés!

Ces nouveaux panneaux Shapes plus minces ont également toutes les fonctionnalités des anciens panneaux Canvas, y compris la possibilité de les utiliser comme un visualiseur de musique dynamique, dajouter des scènes, de refléter l écran (reflétant les couleurs sur votre écran) et plus encore. Un mode lever du soleil vous permet de les utiliser comme une lampe de réveil géante.

Les panneaux lumineux Nanoleaf plus anciens sont également disponibles:

Écrit par Dan Grabham.