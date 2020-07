Vous pouvez vous procurer un aspirateur robot Ecovacs solide à un rabais important dans les soldes dété dAmazon

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les robots aspirateurs font partie de ces technologies domestiques que nous recommandons de plus en plus au fil des dernières années, et la technologie qui sy fourre est devenue de plus en plus sophistiquée.

Là où ils étaient autrefois en proie à des problèmes de navigation et à la puissance des mauvaises herbes, les aspirateurs robots modernes peuvent légitimement et facilement faire le nettoyage domestique pour vous, laissant vos sols brillants en permanence. Ils sont super, bref.

Ecovacs propose également des options vraiment solides sur le marché et offre un excellent travail en proposant des aspirateurs à différents prix. En fait, il ny a pas si longtemps, nous avons jeté un coup dœil à son Deebot Ozmo 920 et avons été impressionnés par sa navigation et sa cartographie impressionnantes, qui ont rapidement permis détablir le meilleur schéma de nettoyage de notre maison.

Maintenant, lun des aspirateurs légèrement plus abordables dEcovacs (bien quil sagisse toujours dun modèle haut de gamme) obtient une réduction de prix très importante dans le cadre de la vente dété surprise dAmazon.

Son prix a été réduit de 36%, faisant le travail pour le faire passer du haut de gamme du marché au territoire de milieu de gamme, même brièvement.

Il sagit dun excellent aspirateur pour vous initier à lutilisation de robots nettoyants.Il peut à la fois aspirer comme dhabitude et éponger vos sols lorsque vous souhaitez éliminer la saleté, et est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Cela signifie que vous pouvez mettre vos pieds en place et le commander littéralement avec votre voix - quelque chose que nous pouvons promettre ne vieillit pas si vous avez lhabitude de faire vous-même un aspirateur hebdomadaire.

Laccord se termine le 12 juillet, vous avez donc quelques jours pour vous décider, mais vous pouvez le vérifier ici sur Amazon si vous êtes intéressé.