Wyze a annoncé et lancé sa première caméra officielle pour la maison intelligente conçue pour une utilisation en extérieur. Cela sappelle le Wyze Cam Outdoor. Une caméra de surveillance extérieure a été le produit le plus demandé de Wyze, a déclaré Wyze directeur du marketing produit Scott Wilson dans lannonce .

Cam Outdoor propose une diffusion et un enregistrement en direct 1080p, une vision nocturne, un zoom numérique 8x, un son bidirectionnel et une batterie rechargeable dune durée de vie pouvant aller jusquà six mois. Il dispose également dune carte SD avec jusquà 32 Go de stockage. Il est différent des caméras dintérieur de Wyze en ce quil est résistant aux intempéries et sans fil. Il dispose également dun mode de voyage qui permet à la caméra denregistrer nimporte où hors ligne - aucun concentrateur requis.

Cela signifie que vous pouvez apporter lappareil photo pendant vos vacances. Un nombre limité de forfaits Wyze Cam Outdoor sont disponibles dès maintenant pour 49,99 $. Lensemble comprend la caméra, la station de base, ladaptateur secteur, le câble Ethernet de la station de base, un câble de chargement USB, un ensemble de vis et un guide de lutilisateur.

Wyze existe depuis 2017. Ses produits abordables pour la maison intelligente ont été évalués par des critiques sur Internet; ils peuvent être trouvés sur les étagères des quincailleries comme Home Depot US, mais la marque elle-même est encore relativement peu connue aux États-Unis et ailleurs.