Swann lance une caméra de sécurité sans fil pour une utilisation à lintérieur et à lextérieur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le spécialiste de la sécurité Swann a annoncé la caméra de sécurité sans fil. Conçue pour la maison, la caméra entièrement sans fil est une unité scellée et peut être montée à lintérieur ou à lextérieur.

La caméra Full HD bénéficie dun indice de protection IP65 pour résister à tout ce que la météo peut lui apporter, y compris la pluie battante, la neige et les vagues de chaleur estivales. Un support de montage magnétique signifie que vous pouvez le pointer comme vous le souhaitez et le kit comprend des chevilles et des vis de montage ainsi quune bande adhésive.

Comme avec de nombreuses autres caméras sur le marché, il y a aussi un microphone et un haut-parleur afin que vous puissiez avoir une conversation bidirectionnelle avec un livreur ou un intrus près de la caméra si elle est placée à lextérieur.

De nombreux concurrents ont déjà des solutions similaires sur le marché, mais contrairement à plusieurs autres, la caméra de Swann dispose dun stockage local et cloud gratuit, de sorte que le métrage est enregistré (sept jours) et sauvegardé localement (deux jours). Vous pouvez ajouter du stockage supplémentaire via un abonnement si vous le souhaitez. La vidéo et les données sont cryptées, tandis que lauthentification à deux facteurs est également en place.

Parce que la caméra de sécurité sans fil est rechargeable et alimentée par batterie, elle narrêtera pas lenregistrement en cas de panne dInternet ou de panne de courant. Lenregistrement continue et la caméra le sauvegardera juste plus tard dans le cloud.

La caméra possède également un angle de vision ultra large de 180 degrés pour une couverture complète. Il vise également à vous donner des alertes fiables à laide de la détection de chaleur et de mouvement True Detect, tandis quil existe également une vision nocturne infrarouge afin que vous puissiez voir dans lobscurité jusquà 8 mètres de la caméra.

squirrel_widget_263827