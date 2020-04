Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les aspirateurs robots évoluent constamment avec de nouvelles fonctionnalités. Une chose avec laquelle ils ont souvent du mal à éviter, cest déviter les objets laissés sur le sol.

Roborock prétend avoir la réponse avec un nouveau robot aspirateur connu sous le nom de S6 MaxV.

Ce nouveau bot est une version améliorée du déjà fantastique Roborock S6 . Il comprend plusieurs améliorations de fonctionnalités, telles que 25% de puissance daspiration en plus, un réservoir deau plus grand et plus encore.

Le plus intéressant est cependant linclusion dun système à double caméra orienté vers lavant qui est conçu pour aider le S6 MaxV à éviter les obstacles sur son chemin lors du nettoyage de votre maison. La société affirme que cela comprend tout, des chaussures aux crottes danimaux accidentelles.

1/3 Roborock

Si vous avez repoussé lachat dun robot aspirateur parce que vous craigniez quil ne propage le désordre dans votre maison plutôt que de le nettoyer, alors le S6 MaxV pourrait bien apaiser ces craintes.

Le S6 MaxV utilise un système de navigation LDS, combiné à ces caméras intelligentes qui sont alimentées par un processeur Qualcomm APQ8053 pour reconnaître toutes sortes dobjets sur son chemin.

La société affirme quelle sera non seulement en mesure déviter tout, des tasses, des chaussures, des bols pour animaux de compagnie et plus encore sur le sol, mais également de vous en informer dans lapplication.

Il semble que les robots aspirateurs Roborock ne cessent de saméliorer.

Ce bot a également des capacités de cartographie à plusieurs niveaux où il reconnaîtra jusquà quatre étages différents de votre maison. Vous pouvez le programmer en zones à nettoyer dans certaines pièces et à vadrouiller dans dautres ainsi quen définissant des zones interdites là où vous en avez besoin.

Nous allons bientôt revoir le Roborock S6 MaxV, alors revenez pour voir comment il résiste au reste. Si les spécifications sont bonnes, ce sera un gagnant.