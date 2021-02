Les indispensables technologiques pour rendre la vie avec des colocataires plus supportable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous y avons tous été. Peu importe que ce soit avec un partenaire, un conjoint, un colocataire ou un ami vivant, il ny a pas deux personnes qui aiment vivre exactement de la même manière et cela peut créer des tensions.

Il peut sagir dun tapis laissé sans aspirateur pendant des semaines ou dun tas de vaisselle manifestement non lavée, mais il est toujours probable quil y ait quelque chose que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre sur les personnes avec lesquelles vous vivez.

Heureusement, vous navez pas à souffrir seul. Pourquoi vivre dans un ressentiment silencieux alors que vous pourriez affronter le problème et choisir une technologie incroyable pour faciliter la tâche à toutes les parties? Nous avons rassemblé certains des appareils et des solutions qui, selon nous, pourraient surmonter presque tous les obstacles et obstacles domestiques. Voyez ce que vous en pensez - vous pourriez bien trouver le chemin du bonheur domestique!

squirrel_widget_145593

Les corvées sont des corvées et il ny a pas moyen dy échapper. Passer laspirateur dans votre maison est à peu près essentiel si vous souhaitez réduire au minimum la poussière, que vous viviez dans un appartement à un lit ou dans un palais à plusieurs étages. Si vous avez du mal à vous assurer que la division du travail est même sur le front du vide, pourquoi ne pas éliminer le travail par magie en premier lieu?

Les aspirateurs robots ont fait des pas de géant depuis leur introduction sur le marché il y a des années, et Roborock fait partie des meilleurs. Le S5 est une centrale électrique qui cartographie automatiquement votre maison et la nettoie efficacement quand vous le souhaitez, que ce soit selon un horaire ou non. Il possède également des capacités de nettoyage et signifiera simplement que vous naurez plus jamais à passer laspirateur pour vous-même. Cela dit, cest un peu cher, mais la bonne nouvelle est quil existe de nombreux autres modèles disponibles.

squirrel_widget_270146

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 6 Février 2021

Un autre problème courant en ce qui concerne les colocataires (ou même si vous partagez un lit avec quelquun) est le sommeil. Certains dentre nous ont besoin de huit heures par nuit tous les soirs ou nous sommes cassés le lendemain, tandis que dautres peuvent sen tirer avec trois heures et un café fort, mais si vous avez des colocataires bruyants ou un colocataire qui tourne et se retourne, vous pourriez avoir des ennuis .

Cest celui qui nécessite probablement une intervention dans la vie réelle à un moment donné, mais si vous êtes préoccupé par votre sommeil, un tracker pourrait être un excellent endroit pour commencer à comprendre vos besoins et vos habitudes réels. Withings est superbe sur son suivi, et son tracker de sommeil, placé sous votre matelas et se synchronisant avec votre téléphone, est le meilleur du secteur.

squirrel_widget_157549

La cuisine est une source classique de discorde dans nimporte quelle maison. Cest peut-être parce que quelquun ne le fait jamais, ou parce que le four commun est une poubelle, ou parce que la personne qui le fait continue de brûler des choses. Nimporte quel nombre de problèmes est possible, mais un four intelligent vraiment haut de gamme avec des fonctionnalités techniques géniales les réglera probablement tous.

Le Hoover Vision est incroyable, avec un écran intégré dans sa fenêtre qui vous permet de programmer le four selon vos besoins. En plus de cela, comme son prix lindique, vous obtiendrez des performances incroyables et même une cuisson, quel que soit ce que vous faites. Franchement, si vous ne faites pas attention, vous vous battrez tous pour lutiliser à la place.

squirrel_widget_176958

Alors que nous pensons aux appareils de cuisine, nous savons très bien à quel point il peut être gênant de partager un réfrigérateur. Que vous soyez une unité familiale et que vous ayez désespérément besoin dessayer de garder une trace de ce que vous manquez et de ce quil y a réellement, ou dun groupe damis partageant certaines choses et pas dautres, il est difficile de rester au courant.

Cela peut facilement faire un réfrigérateur sale ou un réfrigérateur où les choses continuent de manquer. Par étapes, le Samsung Family Hub permet de résoudre fondamentalement tous ces problèmes. Grâce aux caméras internes, vous pouvez vérifier ce quil y a dans le réfrigérateur où que vous soyez, tandis quun affichage intelligent du tableau daffichage à lextérieur vous permet de laisser des notes et des listes les uns pour les autres. De plus, il a une capacité énorme pour sassurer quil peut accueillir même de grands groupes.

squirrel_widget_157759

Nous promettons que nous sortirons de la cuisine dans un instant, mais sil y a encore un différend clé qui risque de survenir en matière de cuisine, ce doit être de la vaisselle sale. Aucun ménage ne peut être vraiment à labri de la controverse tant quil na pas un lave-vaisselle (même si, même dans ce cas, le chargement et le déchargement peuvent devenir sa propre bataille).

Ce Bosch Serie 8 est un filtre, assez puissant pour nettoyer même la saleté la plus tenace, et rapide et silencieux lorsquil est réellement allumé. Cest un raccourci vers le bonheur domestique, cest le but de cette liste.

squirrel_widget_168546

Sil y a une chose qui peut vous aider si vous vivez avec une sélection de personnes particulièrement argumentées, cest un assistant intelligent qui peut trier les faits de la fiction à tout moment. Bien quAlexa ait ses mérites pour lorganisation de la maison intelligente, rien ne peut lemporter sur lassistant de Google lorsquil sagit de vérifier les faits avec vos amis.

Avec le petit Google Nest Mini, vous pourrez demander à Google quand une pop star est née, ou quelle est la taille exacte dune célébrité, ou tout autre fait auquel vous pouvez penser, pour régler nimporte quel argument. De plus, vous obtiendrez un haut-parleur pratique, meilleur que sa taille ne lindique, et une entrée à commande vocale utile pour votre maison intelligente. Quelle affaire!

squirrel_widget_178650

Nous réfléchissons un peu plus gentiment, avec cette entrée - plutôt que de trier les disputes ou de réduire les tâches, une bonne webcam est essentielle si votre problème principal est lisolement. Disons que vous êtes dans une relation à distance ou que vous ne voyez presque jamais certains groupes de vos amis et de votre famille. Le chat vidéo peut être un réconfort majeur, vous voulez donc un bon appareil photo pour en tirer le meilleur parti.

Le C922 Pro Stream de Logitech est juste cela, une caméra qui peut faire tout ce dont vous avez besoin, y compris la diffusion en direct si vous décidez de suivre cette voie à un moment donné. Il est polyvalent et fiable et vous permettra de discuter avec vos proches dans une vidéo cristalline en un rien de temps.

squirrel_widget_168554

Laccès Wi-Fi est une autre pomme de discorde courante dans les foyers de tous types. Que ce soit parce quune pièce a un signal terrible, ou parce que certaines personnes narrêteront pas de monopoliser la bande passante à des moments populaires, ou pour toute autre combinaison de raisons, cela peut être un réel problème. Résolvez-le une fois pour toutes en connectant un système de maille pour obtenir une couverture uniforme et rapide partout dans votre maison.

Le meilleur système proposé actuellement est le Nest Wifi de Google , une configuration simple et fluide qui vous permet daccéder au paradis du Wi-Fi. Avec chaque satellite Wi-Fi et un petit haut-parleur intelligent Google Assistant , vous obtenez également un peu plus de maison intelligente pour votre argent.

squirrel_widget_178084

Nous clôturons notre liste avec un dernier élément qui devrait éliminer lanxiété de certains occupants de nimporte quelle maison, tout en agissant comme un filet de sécurité utile pour dautres - une serrure intelligente. Avec lun de ceux-ci installés sur votre porte dentrée, vous évoluerez au-delà du besoin de clés, en utilisant votre téléphone ou vos télécommandes pour accéder

Cela signifiera plus de réveils aux petites heures lorsque quelquun rentre tard à la maison sans son porte-clés, et offre des avantages supplémentaires comme un accès facile pour les invités ou les locataires. Cest lun des meilleurs moyens daméliorer votre vie à la maison et déliminer une source darguments dun seul coup.

Écrit par Max Freeman-Mills.