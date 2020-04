Les hexagones Nanoleaf sont disponibles en précommande privée maintenant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Nanoleaf, les fabricants des fantastiques panneaux déclairage domestique intelligent Canvas, a dévoilé deux nouveaux produits pour 2020 au CES. Ces produits comprenaient des hexagones Nanoleaf.

Maintenant, les gens ont reçu des e-mails marketing disant que les précommandes privées sont ouvertes maintenant pour les Hexagones à la recherche impressionnante.

Il semble que les panneaux lumineux de forme hexagonale de Nanoleaf seront bientôt disponibles. Au moins pour les personnes qui se sont inscrites pour recevoir plus dinformations à leur sujet lors de leur première annonce.

Les Hexagones sont attrayants pour un certain nombre de raisons, notamment parce quelles sont compatibles avec les panneaux Canvas actuels de lentreprise. Si vous possédez déjà des lampes Nanoleaf, vous pouvez désormais étendre votre configuration actuelle et créer des formes encore plus intéressantes.

La société a déclaré que ces nouveaux produits déclairage intelligents sont également livrés avec un nouveau système de montage amélioré qui signifie moins de dommages à vos murs. Cest une bonne nouvelle pour quiconque a déjà essayé de déplacer des panneaux Nanoleaf quils ont déjà montés et a constaté quils en avaient plus que ce quils avaient négocié.

Ces panneaux hexagonaux sont également réactifs au toucher et incluent toutes les autres fonctionnalités impressionnantes que nous connaissons et aimons des autres produits Nanoleaf. Cela inclut le visualiseur de musique dynamique, les scènes en couches, la mise en miroir décran et plus encore.

Désormais, les Hexagones sont disponibles en pré-commande avec une livraison le 30 juin. Hélas, si vous ne vous êtes pas inscrit auparavant, vous pourriez être déçu car les précommandes ne sont disponibles en privé pour le moment que pour ceux qui ont initialement enregistré un intérêt. Vous pouvez toujours vous inscrire maintenant , alors peut-être aurez-vous la possibilité de précommander bientôt.

Les autres choses annoncées au CES étaient des produits déclairage qui promettent «dapprendre, de détecter et de réagir» à vos habitudes déclairage et à vos besoins personnels.

Cette configuration est conçue pour vous faciliter la vie avec des commandes intelligentes pour la maison plus intuitives qui incluent à la fois des capteurs de mouvement et une technologie de détection de la luminosité pour ajuster automatiquement les lumières tout au long de la journée.

Cela signifie moins dinteraction manuelle de votre part et un éclairage intelligent qui sallume pour vous accueillir à la maison ou sassombrit agréablement lorsque vous vous détendez pour vous coucher.

Ce kit comprend un interrupteur déclairage, une ampoule, un bouton et une passerelle pour que tout fonctionne en harmonie.

La société a déclaré que nous en saurons plus sur la série dapprentissage plus tard cette année.