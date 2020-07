Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon UK a une remise décente sur le pack de démarrage Philips Hue en ce moment dans le cadre de ses remises de soldes dété cette semaine. Cest un peu comme Amazon Prime Day mais sans la marque massive ni la nécessité davoir un compte Prime.

Les packs - qui diffèrent selon le luminaire dont vous disposez - vous permettent de jouer avec la lumière et de choisir parmi 16 millions de couleurs avec le kit de démarrage Philips Hue. Vous pouvez synchroniser vos lampes Philips Hue avec des films et de la musique via vos appareils iOS et Android. Philips Hue est également compatible avec Apple HomeKit.

Les offres actuellement disponibles comprennent:

• Philips Hue White & Color Ambiance Starter Pack E27 Vis Edison: Économisez 65 £, était de 84,99 £, maintenant 84,99 £: Cet excellent pack de démarrage dampoules Philips Hue est une aubaine totale. Voir cette offre sur Amazon .

• Philips Hue White & Color Ambiance Starter Pack B22 Capuchon à baïonnette: Économisez 65 £, était de 84,99 £, maintenant 84,99 £: Si vous avez des ampoules à baïonnette, celle-ci est faite pour vous. Voir cette offre sur Amazon .

• Philips Hue White & Color Ambiance Starter Pack GU10 Spot: économisez 55 £, était de 149,99 £, maintenant 94,99 £: Pas une économie aussi importante que les autres packs mais toujours décente. Voir cette offre sur Amazon .