(Pocket-lint) - Lorsquil sagit de construire une maison intelligente, il y a un appareil dont tout le monde a besoin - et cest une prise intelligente. Heureusement, les ventes Prime Day ont juste le candidat pour une telle occasion - la prise intelligente TP-Link Tapo P100.

La meilleure partie de cette offre est que vous pouvez obtenir deux prises pour le prix que vous paieriez normalement pour une. Oui, vous pouvez obtenir deux prises intelligentes pour 15,99 £ - normalement au prix de 24,99 £.

Alors, pourquoi devriez-vous regarder la prise intelligente Tapo? Parce quil est compatible avec Amazon Alexa (ou Google Assistant) et quil na pas besoin dun hub pour fonctionner. Il fait partie du système Tapo de TP-Link, ce qui signifie une configuration rapide à laide de votre smartphone, puis vous pouvez le connecter à votre Echo ou à un autre appareil pour le contrôle à distance - il est donc sans tracas et très polyvalent.

Cest vraiment facile à utiliser - et si vous voulez juste une prise intelligente, vous pouvez également lutiliser via lapplication pour régler les minuteries ou allumer et éteindre à laide de votre smartphone.

Les prises intelligentes sont idéales pour la télécommande du chauffage ou des climatiseurs, des lampes ou même des lumières pour le sapin de Noël.

Les soldes Prime Day ne dureront que jusquà la fin du 14 octobre, vous devrez donc agir vite. Nous avons rassemblé ici certaines des meilleures offres pour la maison intelligente , ou vous pouvez consulter les meilleures offres pour les États-Unis ou les meilleures offres du Black Friday britannique .

Écrit par Chris Hall.