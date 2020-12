Lumières de Noël intelligentes: comment ajouter des commandes vocales et plus à vos lumières de Noël avec Alexa, Google Home ou Siri

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ah Noël, le temps de se faufiler sous un arbre pour débrancher toutes ces lumières, de se faire piquer dans la tête par ces aiguilles voyous sur ce sapin Nordmann que vous avez été contraint dacheter.

Eh bien, ne faites plus de scrabble, car pour chaque lumière darbre de Noël, il existe une solution de maison intelligente qui vous simplifie la vie. Il peut sagir de commandes vocales pour les activer ou dun calendrier pour les désactiver.

Voici comment rendre vos lumières de Noël intelligentes.

Le point de départ est une prise intelligente. Cela peut être assez douteux pendant 11 mois de lannée, mais vers Noël, la prise intelligente est la meilleure chose dans votre maison (à part les cochons dans des couvertures, mais ils ne sont pas particulièrement intelligents).

Il existe de nombreuses prises sur le marché, mais vous en aurez besoin qui soit compatible avec le système de votre choix. Si vous avez Hive, il est logique de regarder la prise Hive Active, si vous êtes un utilisateur dAmazon Echo ou de Google Home, les prises TP-Link Kasa fonctionnent bien. Pour Apple Homekit, Eve Energy est une option.

Après cela, vous aurez besoin de quelque chose dintelligent pour le contrôler. Vous pouvez utiliser un téléphone Android avec Google Assistant ou lApple iPhone avec HomeKit, mais lutilisation de Google Home ou Alexa (via Amazon Echo ou dautres haut-parleurs) rend les choses beaucoup plus amusantes pour toute la famille.

Avec autant doptions, nous allons aborder les options les plus élémentaires. Prenez votre prise intelligente et connectez-la à une rallonge et branchez toutes vos lumières darbre de Noël ou autres lumières de Noël dans cette rallonge.

Lorsque votre prise intelligente sallume, toutes vos lumières sallument. Facile.

Toutes les prises intelligentes vous offrent une gamme doptions de contrôle, y compris le contrôle du smartphone ou le contrôle programmé. Grâce à ce lien intelligent, vous pouvez programmer vos lumières pour quelles sallument à une heure précise, séteignent le soir ou vous pouvez les allumer sans avoir à allumer ou éteindre physiquement quoi que ce soit.

Suivez simplement les instructions fournies avec la prise et vous serez bientôt connecté. Si rien dautre, vous pourrez ensuite allumer et éteindre les lumières avec votre téléphone.

La chose à considérer est la plate-forme que vous utilisez: Hive Active Plug a besoin dun Hive Hub, TP-Link ou Tapo na pas besoin dun hub, Eve Energy offre plus de fonctions avec Apple TV.

Quelque chose comme Hive Active Plug peut être configuré pour sallumer lorsquun mouvement est détecté (allumez les lumières de Noël lorsque vous rentrez chez vous). Eve Energy peut être configuré pour utiliser la géolocalisation (allumez les lumières de Noël lorsque vous rentrez chez vous) et TP-Link est entièrementcompatible IFTTT , les options sont donc presque infinies.

Il existe de nombreuses autres options, comme activer une heure définie avant le coucher du soleil, pour créer des actions et des réactions une fois que vous avez une prise intelligente en place.

Bien sûr, personne nest plus impressionné par une minuterie programmée: la commande vocale est le nouveau cool et les appareils les plus faciles à configurer sont Amazon Echo (ou dautres haut-parleurs Echo) ou Google Home (via Google Assistant), mais iPhone et iPad est assez simple aussi.

En commençant par loption Echo / Alexa, cest incroyablement simple.

Dites à Alexa de rechercher des appareils. Assurez-vous que votre prise est activée et quAlexa la trouvera (vous devrez peut-être activer une nouvelle compétence). Ouvrez lapplication Alexa et localisez votre prise dans la section Appareils. Changez le nom en "lumières de Noël" et enregistrez. Dites "Alexa allume les lumières de Noël". Adoptez un sourire suffisant et versez-vous du lait de poule.

Certaines prises intelligentes peuvent avoir besoin dactiver une compétence sur Alexa pour les faire fonctionner. Si vous avez un Echo Plus et une prise Zigbee, vous devriez pouvoir effectuer toute la configuration directement sur Alexa, aucun hub nest nécessaire. Si vous achetez la prise TP-Link ci-dessus, vous devrez utiliser lapplication Kasa pour la configurer, mais la meilleure règle à suivre est de faire fonctionner la prise, puis de lajouter à Alexa.

Via Alexa, vous pouvez également regrouper des appareils afin que les lumières de votre sapin de Noël sallument avec dautres appareils intelligents dans cette pièce.

Google Home et Google Assistant sur les appareils Android offrent tous deux des fonctionnalités associées. Il y a aussi une application Google Assistant sur iPhone qui fera la même chose, donc il y a beaucoup doptions ici.

Ouvrez lapplication Home sur votre téléphone. Vos appareils associés seront ici, ou vous pouvez associer des comptes pour accéder à ces appareils. Localisez votre prise, renommez-la en "Christmas tree lights" et enregistrez-la. Dites "Ok Google, allume les lumières de mon sapin de Noël". Adoptez un sourire suffisant et commencez à grignoter des tartes hachées.

LAssistant Google est intelligent, car vous pouvez également attribuer cette prise à la pièce dans laquelle elle se trouve. En faisant cela, vous pouvez lallumer ou léteindre avec les lumières de la pièce. Par exemple, attribuez-la au salon et lorsque vous dites "éteignez le lumières du salon "toutes les lumières séteindront, pièce et festive.

Siri joue bien avec HomeKit qui fonctionne bien avec les appareils Apple. Vous aurez le contrôle via Siri sur Watch, iPhone, iPad ou HomePod.

Ouvrez lapplication Home sur votre appareil iOS et appuyez sur le symbole + en haut à droite de lécran. Appuyez sur le bouton Ajouter un accessoire. Trouvez le code HomeKit à 8 chiffres sur le côté de votre appareil ou sur une carte dans la boîte et scannez-le avec votre téléphone. Renommez votre prise en "lumières de Noël" et enregistrez-la. Dites «Hey Siri, allume les lumières de Noël». Adoptez un sourire suffisant et buvez un verre de sherry.

HomeKit présente dautres avantages, car il vous permettra de contrôler les appareils dans lenvironnement HomeKit. Vous pouvez, par exemple, attribuer une prise HomeKit à un interrupteur déclairage compatible Hue, de sorte que vous puissiez contrôler vos lumières de Noël à partir de Hue Tap, ou ajouter dautres appareils pour créer une scène de Noël, en tamisant dautres lumières, en fermant vos stores, ou même verrouillez / déverrouillez votre porte dentrée.

Écrit par Chris Hall. Édité par Dan Grabham.