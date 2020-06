Master Lock lance une version portable de son Bluetooth Key Lock Box

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Master Lock a publié une version manille de sa célèbre boîte de verrouillage de clé compatible Bluetooth.

Connu sous le nom de boîte de verrouillage à clé intelligente Bluetooth Select Access Smart Key, cest le même boîtier relativement compact, mais il a maintenant une manille sur le dessus, ce qui signifie quil est portable à condition davoir quelque chose pour le verrouiller.

Comme avec les autres kits Bluetooth Master Lock, il est contrôlé via lapplication pour smartphone Vault, disponible pour iOS et Android. Tant que vous avez votre téléphone sur vous et que le Bluetooth est activé, vous pouvez appuyer sur le bouton à lavant du coffre-fort pour louvrir. Vous navez pas besoin de sortir votre téléphone de votre poche et de le tenir près de la boîte.

Le propriétaire ou ladministrateur du coffre-fort peut autoriser nimporte lequel de ses contacts à louvrir via Bluetooth, et peut définir si laccès est permanent ou temporaire. Laccès peut même être défini par jour et par heure, vous pouvez donc donner un accès limité à un constructeur par exemple, juste pour quand vous savez quil sera chez vous lorsque vous serez absent. 15 codes clients peuvent être partagés à tout moment.

Si lapplication nest pas installée, laccès peut toujours être accordé en entrant un code numérique sur le clavier rétroéclairé à lavant du coffre-fort.

Non seulement lapplication peut être utilisée pour accorder laccès à dautres utilisateurs, mais elle peut également avertir de toute activité suspecte, telle quune personne tentant de sintroduire.

La batterie intégrée prétend durer deux ans, mais quand elle finit par sépuiser, et que quelquun a encore besoin daccès avant de remplacer la batterie CR123A, une fonction de saut vous donne un petit coup de pouce pour que vous puissiez toujours accéder aux touches.

