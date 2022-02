Trucs et astuces de Dying Light 2 : Maîtrisez le parkour et perfectionnez votre pillage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dying Light 2 est là et c'est glorieux.

Si vous vous lancez dans le jeu, les trucs et astuces suivants vous aideront à éviter de vous faire manger par des zombies et vous rendront la vie un peu plus agréable.

Comme tout jeu en monde ouvert, la carte de Dying Light 2 peut sembler un peu écrasante en termes de toutes les choses à faire, de lieux à explorer et d'aventures que vous pouvez vivre. Cela vaut la peine de se concentrer d'abord sur quelques points, pour prendre le dessus avant de commencer.

Comme vous l'avez probablement compris, le parkour est une grande partie de Dying Light 2. Ce n'est pas seulement un côté amusant du jeu, c'est aussi une partie importante de la façon dont vous devriez jouer.

Courir, sauter et se précipiter est un bon moyen de se sortir du pétrin. Courir sur les toits est également un bon moyen de traverser la ville en toute sécurité, surtout la nuit. Il y a généralement moins de zombies là-haut (sauf si vous êtes poursuivi parce que vous avez contrarié un hurleur), ce qui signifie beaucoup moins de danger.

Dying Light 2 est également incroyablement bien conçu, il est donc facile de sauter d'un endroit à l'autre et vous serez surpris de voir jusqu'où vous pouvez sauter, même dans les premières étapes du jeu.

Gardez un œil sur les objets utiles sur lesquels vous pouvez sauter, depuis et vers. Vous verrez les marqueurs jaunes classiques avec des rebords sur lesquels vous pouvez sauter et grimper. Mais il y a aussi des lampadaires, des câbles électriques, des arrêts de bus, des rampes et même une corde occasionnelle suspendue à une grue que vous pouvez utiliser pour voler autour de l'endroit.

Vous constaterez qu'il est beaucoup plus facile d'utiliser des obstacles pour monter haut que de simplement escalader le côté d'un bâtiment. Si vous sautez d'une voiture à un bus, d'un petit abri à un toit, vous aurez beaucoup plus de succès que d'essayer d'escalader un mur et de manquer d'endurance à mi-hauteur.

Une chose à surveiller est les points d'atterrissage. Lorsque vous êtes en hauteur, il peut être difficile de savoir comment descendre au niveau du sol en toute sécurité et rapidement. Gardez les yeux ouverts et vous verrez des matelas au sol avec des marqueurs X dessus. Vous pouvez atterrir dessus pour un atterrissage en douceur et en toute sécurité. Ce qui n'est pas évident, c'est que vous pouvez également utiliser le toit d'une voiture ou le toit d'un bus pour absorber une partie de l'impact de votre atterrissage.

En général cependant, un manque d'endurance est une vraie douleur et il s'épuise de deux manières principales : l'escalade et le combat. Vous verrez la barre d'endurance bleue tomber lorsque vous essayez de faire évoluer les choses et si elle tombe, vous le ferez aussi. Directement dans les bras des morts-vivants en attente. La bonne nouvelle est que la course à pied n'a pas d'impact sur l'endurance, donc si vous vous trouvez dans une situation difficile, COUREZ !

Dans notre esprit, l'endurance est votre atout le plus important et si vous l'augmentez, vous survivrez plus longtemps et tuerez également plus de zombies. L'endurance ne signifie pas seulement que vous pouvez grimper plus loin, mais aussi balancer votre arme de mêlée plus longtemps.

Heureusement, il existe un moyen d'augmenter votre endurance avec une relative facilité et c'est en trouvant des inhibiteurs. Vous aurez rencontré des inhibiteurs au début du jeu, vous devriez donc déjà savoir ce qu'ils sont. Ce sont essentiellement des traitements pour garder le virus à distance et ils sont situés à des endroits sur la carte.

La première chose à rechercher, ce sont les indices. Lorsque vous courez dans la ville, vous entendez parfois un signal sonore "inhibiteur détecté à proximité". Lorsque vous entendez ce son, vous verrez un indicateur en bas à gauche de l'écran avec un marqueur de distance pour indiquer à quelle distance vous vous trouvez de l'inhibiteur.

Utilisez-le comme un marqueur chaud ou froid pour déterminer la direction en vous déplaçant d'une manière ou d'une autre dans le monde jusqu'à ce que la distance diminue.

Vous trouverez des inhibiteurs à plusieurs endroits :

Dispersés sur la carte, ils sont souvent situés dans des bâtiments quelconques avec des trous dans le mur ou une seule fenêtre ouverte. Parfois, ils sont faciles à atteindre là-dedans, d'autres fois, ils sont pleins de zombies qui font la sieste. Vous constaterez qu'il y a souvent un avertissement lorsque vous entrez dans l'un de ces bâtiments que vous devriez y retourner la nuit. Les zombies sont alors principalement dans les rues et vous pouvez vous faufiler dans le bâtiment sans les combattre tous. Utilisez votre sens du survivant (appuyez sur Q sur PC ou sur la manette droite sur PlayStation) et scannez votre environnement et vous devriez voir le conteneur d'inhibiteur.

ils sont souvent situés dans des bâtiments quelconques avec des trous dans le mur ou une seule fenêtre ouverte. Parfois, ils sont faciles à atteindre là-dedans, d'autres fois, ils sont pleins de zombies qui font la sieste. Vous constaterez qu'il y a souvent un avertissement lorsque vous entrez dans l'un de ces bâtiments que vous devriez y retourner la nuit. Les zombies sont alors principalement dans les rues et vous pouvez vous faufiler dans le bâtiment sans les combattre tous. Utilisez votre sens du survivant (appuyez sur Q sur PC ou sur la manette droite sur PlayStation) et scannez votre environnement et vous devriez voir le conteneur d'inhibiteur. Bâtiments en quarantaine GRE - Il y a plusieurs grands bâtiments sur la carte qui sont couverts de tentes verdâtres. Ils sont marqués comme zones de quarantaine. Ces bâtiments contiennent parfois plusieurs inhibiteurs. Il y en a un avec quatre dedans par exemple, ce qui en fait des cueillettes mûres. Vous devez entrer la nuit, puis vous faufiler en utilisant des éliminations de zombies et éviter le danger jusqu'à ce que vous puissiez piller les bonnes choses.

Il y a plusieurs grands bâtiments sur la carte qui sont couverts de tentes verdâtres. Ils sont marqués comme zones de quarantaine. Ces bâtiments contiennent parfois plusieurs inhibiteurs. Il y en a un avec quatre dedans par exemple, ce qui en fait des cueillettes mûres. Vous devez entrer la nuit, puis vous faufiler en utilisant des éliminations de zombies et éviter le danger jusqu'à ce que vous puissiez piller les bonnes choses. Anomalies GRE - vous trouverez certaines zones qui ressemblent à de petits complexes militaires. Ils sont marqués comme des zones d'anomalies GRE. Là-bas, vous devrez combattre un zombie inhabituel et le tuer pour déverrouiller un conteneur à proximité qui contient un inhibiteur. Vous ne pouvez les faire que la nuit, mais au début du jeu, ils sont relativement faciles à faire.

Faites ces choses dès que vous le pouvez. Donnez la priorité à la recherche d'inhibiteurs au-delà de l'une des missions principales ou des quêtes secondaires. Cela vous aidera ensuite rapidement à améliorer votre santé ou votre endurance. L'endurance est beaucoup plus digne d'être améliorée.

La santé vaut la peine d'être améliorée car vous pourrez évidemment subir plus de punitions ou survivre à plus de chutes. Cela aide également en augmentant votre minuterie d'immunité. L'endurance est cependant plus précieuse car vous constaterez que vous resterez en vie plus longtemps en vous enfuyant et en vous parcourant jusqu'à ce que votre cœur soit satisfait.

En plus de la santé et de l'endurance, vous pouvez également améliorer d'autres choses - vos vêtements (nous en reparlerons plus tard), vos armes et vos compétences.

Les compétences se présentent sous deux formes, combat et parkour. Vous les gagnez en enchaînant des mouvements. Naturellement, combattre des zombies et des bandits vous aidera à accumuler vos points de compétence de combat que vous pourrez ensuite dépenser pour plus de compétences et de capacités.

Encore une fois, le parkour est plus intéressant car les compétences qu'il contient vous permettent de sauter plus loin, d'atterrir plus efficacement et de parcourir la carte plus facilement. Afin de construire des points de compétence parkour, il vous suffit de parkour. Enchaînez les sauts et ne vous arrêtez pas. Ne tombe pas. Continue.

La nuit, les points de compétence augmentent plus rapidement, surtout si vous êtes poursuivi. Le danger fait grimper les points plus rapidement, il vaut donc mieux courir (et se battre) la nuit. Mais il est essentiel que vous ne mouriez pas. Si vous mourez, vous perdrez tous les points que vous avez accumulés en cours de route.

Si vous vous débrouillez bien et que vous avez une bonne chaîne, nous vous recommandons de trouver une zone sûre et de dormir. Cela signifie que vous avez survécu à la nuit (ou au jour) et ces points compteront pour votre prochain point de compétence. Si vous tombez et mourez, vous perdrez tout et ça craint.

Lorsqu'il fait noir ou lorsque vous explorez l'intérieur d'un bâtiment, vous verrez un indicateur en haut de votre écran avec un crâne et une minuterie pour vous faire savoir combien d'immunité il vous reste. Si cette minuterie atteint zéro, vous mourrez. Il est donc important de garder cette minuterie pleine ou du moins de ne pas la laisser tomber trop bas. Il y a plusieurs moyens de le faire:

Boosters et champignons - il est possible de trouver des champignons UV (brillants) autour de la carte. Ils sont sur les toits, à l'intérieur des bâtiments, dans les sous-sols. Vous pouvez les grignoter pour vous donner un petit coup de pouce et éviter la mort inévitable. Vous en avez besoin de beaucoup car leur effet est minime. L'alternative est un rappel. Ceux-ci ressemblent à des inhalateurs pour l'asthme que vous pouvez injecter pour continuer. Vous pouvez les acheter ou les fabriquer et ils en valent la peine.

il est possible de trouver des champignons UV (brillants) autour de la carte. Ils sont sur les toits, à l'intérieur des bâtiments, dans les sous-sols. Vous pouvez les grignoter pour vous donner un petit coup de pouce et éviter la mort inévitable. Vous en avez besoin de beaucoup car leur effet est minime. L'alternative est un rappel. Ceux-ci ressemblent à des inhalateurs pour l'asthme que vous pouvez injecter pour continuer. Vous pouvez les acheter ou les fabriquer et ils en valent la peine. Lumière du jour et lampes UV - s'il fait jour, exposez-vous au soleil. Cela arrêtera le compte à rebours. S'il fait nuit, vous pouvez arrêter le compteur en vous rendant dans une zone sécurisée avec des lampes UV. Ceux-ci sont mis en évidence avec des marqueurs de soleil violet vif sur la carte ou avec un indicateur lorsque vous utilisez votre sens du survivant. Allez vous tenir dans la lumière et votre minuteur se réinitialisera. Lorsque vous reculez, le compte à rebours recommence. L'utilisation de ces zones de sécurité est un bon moyen de mettre fin à une séquence de poursuite si cela se produit également.

Il existe de très nombreuses quêtes secondaires dans Dying Light 2. Il est facile de se laisser distraire lorsque vous jouez à un jeu en monde ouvert comme celui-ci, mais certaines d'entre elles présentent un faible risque et une récompense facile.

Lorsque vous chargez sur les toits, vous verrez souvent deux types d'indicateurs : des diamants bleus et des marqueurs bleus. Ce sont des mini-quêtes qui sont vraiment faciles (généralement). Certains, par exemple, ne sont que d'autres survivants qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont été mordus et ont besoin d'un rappel immunitaire. Allez vers eux et donnez-leur un et ils vous donneront une récompense.

D'autres fois, c'est un groupe de bandits qui pillent une boîte ou retiennent quelqu'un prisonnier. Battez-les puis réclamez votre prix. Facile.

Un autre type est celui des zombies qui valent la peine d'être tués. Certains vous fuiront, certains sont énormes et nécessitent un peu plus de travail pour être tués. Ceux-ci valent la peine d'être faits parce que vous obtiendrez des points bonus pour le faire, mais aussi parce que vous pouvez obtenir des trophées pour les piller.

Tuer des zombies est amusant, mais piller des zombies est également bénéfique car vous obtiendrez non seulement des ressources aléatoires, mais également des trophées infectés. Les trophées infectés peuvent être utilisés auprès des commerçants en échange d'améliorations pour vos différents consommables. Les zombies anormaux, mutés et spéciaux sont susceptibles d'avoir des trophées de meilleure qualité et sont donc encore plus dignes d'être tués et pillé.

Consultez la carte et vous trouverez divers moulins à vent autour de la carte. Ceux-ci peuvent être activés pour diverses récompenses, y compris le déverrouillage d'une zone sécurisée dans cette zone. Cela vaut la peine de le faire car cela vous donne un endroit sûr où aller la nuit, mais certains d'entre eux débloquent également des structures avec des personnes vendant du matériel et plus encore.

Celles-ci sont également faciles à faire, car il vous suffit de grimper sur le moulin à vent (en sautant diverses pièces mobiles), d'atteindre le sommet et de cliquer sur la partie marquée pour fixer le moulin à vent. Faites-en quelques-unes et vous améliorerez la vie dans la ville.

Une chose que vous découvrirez très tôt est que ce n'est pas une bonne idée d'essayer de combattre la horde. Bien sûr, vous pouvez en retirer une poignée assez facilement, mais quand ils vous submergeront, vous manquerez rapidement d'endurance. Votre arme se cassera également si elle est trop utilisée et abusée. Ensuite, vous devrez en trouver ou en acheter un nouveau.

Il est préférable d'utiliser la furtivité chaque fois que vous le pouvez. Si vous vous faufilez dans un bâtiment, vous pouvez utiliser votre sens du survivant pour voir où se trouvent les zombies et vous faufiler derrière eux pour utiliser un mouvement de retrait. Ceux-ci comptent toujours pour les points de combat et n'endommagent pas votre arme. Faites-le souvent et vous trouverez la vie plus facile.

La distraction aide aussi. Vous pouvez saisir des cartouches de gaz sur le sol et les enflammer puis les jeter. Ceux-ci peuvent être utilisés pour faire exploser un tas de zombies ou simplement créer une distraction avec un bruit dans une direction pendant que vous courez dans l'autre sens.

Dans la plupart des jeux de survie de ce type, vos armes se dégradent et se cassent avec le temps. Dying Light 2 n'est pas différent. Au cours de vos voyages, vous trouverez peut-être une arme que vous affectionnez particulièrement parce qu'elle a de bonnes statistiques ou qu'elle est simplement efficace ou satisfaisante pour une raison ou une autre.

Malheureusement, il n'existe aucun moyen évident de simplement réparer vos armes lorsqu'elles sont endommagées. Vous pourriez donc finir par les utiliser jusqu'à ce qu'ils se cassent ou les vendre dans un magasin lorsqu'ils sont usés.

Il existe cependant une façon d'améliorer certaines armes. Certaines armes ont un emplacement de mod ou deux. Vous pouvez voir si une arme peut être modifiée en regardant dans votre inventaire. Vous verrez de petits cercles sur une icône d'arme qui indique qu'elle a des emplacements de mise à niveau. Si vous appliquez des améliorations à la pointe ou au manche, ces armes seront "réparées". Malheureusement, il n'est pas entièrement réparé, mais il sera utilisable encore un bon moment.

Bien sûr, ce type de réparation nécessite que vous ayez deux choses - des armes qui peuvent accepter des mods et des mods à utiliser dessus. Vous pouvez cependant acheter les deux auprès de la plupart des fournisseurs.

Vous constaterez qu'il existe différents vêtements dans le jeu, chacun ayant des statistiques différentes et convenant à un style de jeu différent. Ceux-ci comprennent des chapeaux, des gants, des hauts, des pantalons, des chaussures, etc., pour différentes classes :

Medic - se concentre sur le mouvement de parkour et la guérison

Ranger - ajoute des traits pour le combat à distance avec une arme

Tank - obtient une réduction des dégâts entrants et augmente le combat de mêlée à deux mains

Brawler - Concentrez-vous sur le combat frénétique à une main

Jetez un œil aux statistiques de chaque vêtement et type et combinez-les en fonction de votre style. Nous aimons l'équipement médical, par exemple, parce que nous aimons tellement le parkour et trouvons que c'est la chose la plus utile du jeu.

Les vêtements sont classés en fonction de votre niveau de joueur, mais vous verrez également qu'ils sont également classés par rareté. Ainsi, vous aurez des vêtements communs, peu communs, rares, uniques et plus encore. Naturellement, plus le niveau est élevé, meilleures sont les statistiques.

Crocheter des serrures dans Dying Light 2 est relativement facile. Si vous connaissez les mécanismes de Skyrim et Fallout, vous saurez comment procéder. Sur PC, vous utilisez votre souris pour déplacer l'une des broches, puis appuyez sur A pour essayer de tourner le verrou. Si le crochet se tortille trop, il se cassera et se cassera. Ce que vous voulez, c'est une goupille stable, donc si elle bouge trop, lâchez prise et arrêtez de tourner, repositionnez-la et déplacez-la à nouveau.

Curieusement, nous trouvons que le sweet spot est souvent sur le côté gauche.

Les crochets de verrouillage sont faciles à fabriquer à partir de pièces que vous trouvez dans le monde, alors faites-le chaque fois que vous en avez l'occasion. Plus un verrou est difficile, plus il peut être délicat et vous pourriez vous retrouver à casser quelques crochets en le essayant. Cependant, si cela ne se passe pas bien, vous pouvez quitter le processus et le redémarrer avant que le crochetage ne se casse et ainsi vous ne le perdrez pas.

Vous avez des jumelles pour délimiter les choses. Appuyez sur B sur PC pour les équiper. Ils peuvent être utilisés pour repérer les ennemis, mais ils sont également parfaits pour trouver des choses sur la carte. Montez quelque part en hauteur - comme un moulin à vent - et sortez vos jumelles et scannez les environs.

Ce faisant, vous verrez une boîte apparaître au milieu de l'écran. Déplacez-le jusqu'à ce qu'il commence à rétrécir. Lorsque vous l'obtenez au bon endroit, la boîte rétrécira et vous entendrez un bruit. Ensuite, vous enverrez un ping à un emplacement, par exemple, un largage militaire ou une zone de sécurité. Continuez à faire cela et vous trouverez beaucoup plus d'endroits à piller et à piller. Pensez aux mises à jour !

Écrit par Adrian Willings.