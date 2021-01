YouTube sur Xbox Series X et Xbox One joue désormais au HDR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela a été un peu juste, mais lapplication YouTube pour les consoles Xbox lit désormais du contenu HDR.

La Xbox One S, la Xbox One X, la Xbox Series S et la Xbox Series X nont pas été en mesure dafficher le HDR sur des vidéos auparavant, mais la dernière version de lapplication le permet. Nous lavons essayé nous-mêmes sur une Xbox Series S connectée à un téléviseur Philips OLED754 et lensemble active immédiatement le HDR lorsquune vidéo prise en charge démarre.

Vous aurez besoin dun téléviseur HDR, bien sûr, mais pour le vérifier vous-même, recherchez simplement "HDR" dans lapplication YouTube et vous verrez apparaître un certain nombre de vidéos et de chaînes. Nous aimons particulièrement la chaîne HDR , qui propose de nombreux clips pertinents à découvrir.

Engadget affirme quil utilise le format HDR PQ Rec.2020 en utilisant le codec VP9-2.

La résolution dépendra naturellement de la console de votre choix. Comme Netflix, la plupart liront le contenu YouTube en 4K, même si la résolution maximale pour les jeux est de 1080p / 1440p.

Netflix lui-même est également capable de diffuser Dolby Vision et Dolby Atmos sur les consoles Xbox compatibles, à condition que vous disposiez dun téléviseur compatible et dune configuration de système de son surround.

Écrit par Rik Henderson.