Le régulateur britannique retarde le rapport sur le rachat d'Activision par Microsoft

(Pocket-lint) - L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a confirmé qu'elle avait retardé la publication de son rapport sur le rachat potentiel d'Activision Blizzard par Microsoft.

Le rapport devait initialement être rendu public le 1er mars, mais la CMA a maintenant confirmé qu'il ne serait pas publié avant le 26 avril. Il y a encore un espoir que Microsoft soit libéré de sa misère avant cette date, cependant - la CMA dit qu'elle "vise à terminer l'enquête dès que possible et avant cette date".

La CMA examine le projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, société mère de Xbox, pour 68,7 milliards de dollars. À l'instar d'autres organismes de réglementation dans le monde, la CMA s'inquiète de cette opération. Ces préoccupations se résument à une seule chose : la question de savoir si le fait que Microsoft possède la franchise Call of Duty aura un impact négatif sur des entreprises comme Sony et Nintendo.

Ces préoccupations, ainsi que le temps nécessaire à la collecte et à l'examen des preuves, sont la principale raison pour laquelle la CMA a choisi de retarder son rapport. Le président du groupe d'enquête, Martin Coleman, a déclaré que le groupe avait pris en compte " la portée et la complexité de l'enquête et la nécessité d'examiner un grand nombre de preuves " au moment de confirmer cette décision.

Aux États-Unis, la Commission fédérale du commerce (FTC) a déjà confirmé qu'elle ne voyait pas d'un bon œil le rachat d'Activision par Microsoft, allant même jusqu'à intenter une action en justice pour empêcher ce rachat.

Microsoft a tenté à plusieurs reprises d'apaiser les esprits, en affirmant qu'il était prêt à signer un accord de dix ans avec Sony et Nintendo, qui garantirait que Call of Duty resterait sur la plateforme de Cosy, même une fois le rachat par Activision Blizzard achevé.

Écrit par Oliver Haslam.