(Pocket-lint) - The Outer Worlds a été une très bonne surprise lors de son arrivée en 2019 : un RPG spatial à l'ancienne qui reprenait les meilleurs éléments de Fallout et les remixait à travers un nouvel objectif.

Ce n'est donc pas une énorme surprise d'apprendre qu'il aura une suite après que The Outer Worlds 2 ait été annoncé en 2021 dans le cadre d'un showcase Xbox. Voici tous les détails (pour l'instant assez maigres) que vous devez savoir.

Annonce de The Outer Worlds 2

Comme nous l'avons mentionné plus haut, The Outer Worlds 2 a été annoncé au milieu de l'année 2021 dans le cadre d'un grand showcase Xbox, ce qui a surpris pas mal de gens puisque le premier jeu était sorti il y a moins de deux ans.

C'était la façon dont Xbox faisait les choses à ce moment-là, en faisant des annonces précoces avant de laisser les choses parfois des années sans une mise à jour sur leur arrivée réelle prévue.

Le teaser d'annonce est, sans surprise, résolument ironique, se moquant des teasers CGI au fur et à mesure de son déroulement. Cela dit, cela ne change rien au fait qu'il s'agit bien d'un teaser CGI.

Date de sortie de The Outer Worlds 2

La première bande-annonce de The Outer Worlds 2 ne donnait aucune indication sur une date de sortie probable, ce qui est en soi un indice que le jeu n'est pas à attendre de sitôt.

Compte tenu du cycle de développement d'un RPG typique en monde ouvert comme celui-ci, nous serions surpris si le jeu sortait même en 2023, car cela marquerait tout de même un tournant très rapide de quatre ans depuis le dernier titre.

Nous pensons donc qu'il est plus probable que le jeu sorte en 2024, mais nous pourrions en savoir plus à ce sujet prochainement, afin de mettre un terme à ces rumeurs.

Les plateformes de The Outer Worlds 2

The Outer Worlds est développé par Obsidian, sous l'égide de Xbox et de Bethesda. Vous pouvez donc être sûrs de certaines choses concernant les plates-formes prévues.

Le jeu sera disponible sur les Xbox Series X et Series S, et le sera via le Game Pass à sa date de sortie, sans passer par la PlayStation 5.

Il s'agit donc d'une exclusivité Xbox, car nous serions extrêmement surpris qu'il arrive sur Switch, comme le premier jeu l'a finalement fait.

Cependant, les joueurs PC peuvent respirer tranquillement, car Obsidian est pratiquement certain de lancer le jeu sur PC, puisqu'il s'agit d'un élément clé de la stratégie historique du développeur.

L'histoire d'Outer Worlds 2

Le premier Outer Worlds comportait quelques rebondissements dans ses multiples fins, en fonction des choix que vous faisiez tout au long du jeu, mais tous convergent à nouveau à un certain point avec quelques constantes majeures (attention aux spoilers ci-dessous !).

L'Étranger, le personnage du joueur, finit par devenir le chef des colonies Halcyon que le jeu vous permet d'explorer, libérées du joug de la Terre et de ses corporations.

La fin de l'histoire est assez limitée, et nous pensons qu'il est probable que The Outer Worlds 2 reparte sur de nouvelles bases, avec un nouveau personnage et de nouvelles planètes à explorer.

Cela serait cohérent avec son héritage, puisque c'est ainsi que la série Fallout a toujours géré les choses, par exemple.

La conséquence serait également que The Outer Worlds 2 serait libre de raconter une toute nouvelle histoire, sans être obligé de se montrer trop respectueux des événements du premier jeu.

Le gameplay de The Outer Worlds 2

Nous pouvons faire certaines suppositions sur la façon dont The Outer Worlds 2 sera joué - après tout, c'est une suite, il y aura donc une certaine cohérence.

Vous pouvez donc vous attendre à ce qu'il s'agisse d'un jeu de tir tactique aux racines RPG qui alterne entre des arbres de dialogue étendus et intéressants avec les étrangers et les compagnons que vous rencontrez, et des fusillades.

Il y aura des planètes à explorer, des ennemis à vaincre, et il devrait y avoir beaucoup de comédie pendant que tout cela se déroule.

Nous ne pouvons pas dire pour l'instant si le jeu de tir sera développé, avec de nouvelles options et technologies, mais nous pensons aussi qu'il serait prudent d'espérer qu'il soit développé.

Écrit par Max Freeman-Mills.