High on Life fait un malheur sur Xbox Game Pass

(Pocket-lint) - Nous avons été très impressionnés lorsque nous avons joué à High on Life pendant une heure à la Gamescom 2022, cet été. Il n'est donc pas très surprenant qu'il ait été lancé sur le Xbox Game Pass avec un bouche-à-oreille extraordinaire.

Xbox vient de confirmer, en fait, que le jeu est devenu le plus grand lancement de Game Pass en 2022, et le plus grand lancement tiers jamais réalisé sur le service.

Cela le place vraiment dans la stratosphère raréfiée de jeux comme Halo Infinite et Forza Horizon 5, donc Xbox est sans doute très heureux de ce résultat dont sa plateforme avait grand besoin.

High on Life est un titre bien plus excentrique que ces deux-là, et il est donc un peu plus impressionnant qu'il ait réussi à s'imposer de cette manière. C'est un jeu de tir où vos armes vous parlent, en bref.

Ou, pour être plus précis, il s'agit d'un jeu de tir comique créé par Justin Roiland, le créateur de Rick and Morty, dans lequel vos armes vous parlent avec des voix et des personnalités différentes, le tout dans un univers extraterrestre vibrant de bizarrerie et de maturité.

Le ton du jeu est très amusant, et son jeu de tir simple et arcade permet de garder les choses agréables et légères sans vous noyer dans les systèmes de jeu.

C'est exactement le genre de titre bizarre qui convient si bien au Game Pass, et il sera intéressant de voir si le service peut doubler ce succès avec sa liste de 2023.

