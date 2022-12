Xbox pourrait préparer un grand événement pour début 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Malgré toutes les annonces intéressantes et les nouvelles bandes-annonces présentées lors de la cérémonie des Game Awards de 2022, un grand nom a brillé par son absence : Xbox.

La société n'a pas présenté de bande-annonce, d'annonce ou de démonstration de jeu, malgré des titres à venir très importants, comme Starfield et Redfall, qu'elle pouvait présenter.

Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles elle restait silencieuse en raison de l'évolution tumultueuse de son rachat par Activision, mais les fans ont tout de même été déçus. Selon les rumeurs, Xbox aurait prévu son propre événement pour le début de l'année 2023.

Le premier indice est venu du vice-président du marketing des jeux de Xbox, Aaron Greenberg, dans un tweet que vous pouvez voir ci-dessous.

Nous avons prévu de montrer et de partager beaucoup de choses sur une année 2023 incroyablement excitante. Nous apprécions que les gens soient impatients d'en savoir plus et d'en voir plus. Le timing est toujours la clé, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour savoir ce qui va suivre de notre part. https://t.co/d1dca2i2Nt- Aaron Greenberg U (@aarongreenberg) 9 décembre 2022

Il pourrait s'agir simplement de communiqués de presse qui seront publiés en janvier, pour ce que nous en savons, mais des rumeurs circulent sur un événement réel en préparation.

Windows Central a apparemment entendu des rumeurs à ce sujet, mais rien de précis ni de lié à une date.

De nombreux observateurs espèrent que ces rumeurs sont exactes, car la Xbox est dans une phase étrange où son matériel est impressionnant, mais où elle ne parvient pas à remplir une année civile entière de sorties de premier ordre.

Starfield pourrait marquer le début de ce changement, mais cela dépendra d'un lancement solide et d'un succès commercial, ce qui n'est pas garanti.

Nous resterons à l'écoute et croiserons les doigts pour en savoir plus en 2023. En attendant, découvrez les jeux que nous avons le plus hâte de voir sur les Xbox Série X et S dans les deux prochaines années.

