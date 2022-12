Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'un des produits les plus vendus pendant le Black Friday a été la Xbox Series S, grâce à une offre exceptionnelle. Mais que faire si vous l'avez raté ?

Eh bien, Microsoft répand un peu plus de joie pour les fêtes de fin d'année en réduisant une fois de plus le prix de sa console d'entrée de gamme de nouvelle génération.

Vous pouvez maintenant obtenir la Xbox Series S avec une réduction de 50 £ / 50 $. Et comme elle est disponible chez de nombreux détaillants, vous devriez pouvoir l'obtenir à temps pour le jour de Noël.

Xbox Series S offre de Noël ! Obtenez la Xbox Série S avec une remise incroyable - juste à temps pour les vacances de fin d'année. Seulement 199,99 £ au Royaume-Uni, 249,99 $ aux États-Unis. Voir l'offre

La Xbox Series S est la petite dernière des consoles next-gen de Microsoft, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas pleine de puissance et de potentiel.

Elle peut lire tous les jeux Xbox Series X/S, ainsi que les titres Xbox One, Xbox 360 et les titres Xbox originaux que vous trouverez sur le Xbox Store.

Elle n'a pas de lecteur de disque - vous pouvez acheter des jeux en numérique ou l'associer au Xbox Game Pass Ultimate pour avoir accès à des centaines de jeux d'archive et de nouveaux jeux auxquels vous pouvez jouer quand vous le souhaitez. De plus, comme de nombreux jeux sont disponibles en streaming sur le cloud, vous n'avez même pas besoin de les télécharger au préalable : il vous suffit de cliquer et de passer directement à l'action.

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec une Xbox Série S à ce prix. Vous pouvez également consulter notre test ici : Revue de la Xbox Série S : Un point d'entrée idéal pour cette génération de consoles.

Écrit par Rik Henderson.