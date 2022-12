Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Microsoft est poursuivi par la Federal Trade Commission (FTC) dans le but de bloquer le rachat de l'éditeur de Call of Duty, Activision Blizzard.

Le rachat d'Activision Blizzard pour 68,7 millions de dollars est un projet que Microsoft tente de faire aboutir depuis un bon moment déjà, et de récents bruits ont laissé entendre que la FTC était prête à ratifier l'accord. Ce n'est manifestement pas le cas aujourd'hui, puisque l'organisme a confirmé qu'il poursuivait Microsoft dans un communiqué de presse publié sur son site Web. Elle craint que Microsoft ne conserve certaines franchises comme exclusivités Xbox.

"La Federal Trade Commission cherche à empêcher le géant technologique Microsoft Corp. d'acquérir le principal développeur de jeux vidéo Activision Blizzard, Inc", peut-on lire dans le communiqué. La FTC allègue "que l'opération de 69 milliards de dollars, la plus importante jamais réalisée par Microsoft et la plus importante jamais réalisée dans l'industrie du jeu vidéo, permettrait à Microsoft de supprimer les concurrents de ses consoles de jeu Xbox et de son activité en croissance rapide de contenu par abonnement et de jeux en nuage."

On avait craint que Microsoft ne fasse de Call of Duty en particulier une exclusivité Xbox, malgré les affirmations contraires de la société. Elle était prête à remettre à Sony un contrat de 10 ans garantissant la sortie des jeux sur la PlayStation et d'autres plates-formes, mais cela n'a pas suffi à apaiser la FTC.

La déclaration indique que l'acquisition de Bethesda par Microsoft est une source d'inquiétude pour l'avenir. "Microsoft a décidé de faire de plusieurs titres de Bethesda, dont Starfield et Redfall, des exclusivités Microsoft, malgré les assurances qu'elle avait données aux autorités antitrust européennes qu'elle n'avait aucun intérêt à retenir les jeux des consoles concurrentes", indique-t-elle.

Il semble de plus en plus improbable que cet accord se concrétise, et il sera très intéressant de voir la réponse de Microsoft dans ce qui est une histoire en développement.

Écrit par Oliver Haslam.