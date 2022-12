Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Phil Spencer, le patron de Xbox, a révélé qu'un accord de 10 ans avait été conclu avec Nintendo pour réintroduire Call of Duty sur ses consoles.

Le dernier COD à être apparu sur une console Nintendo était Call of Duty : Ghosts, qui était sorti sur la Wii U en 2013. Grâce à ce nouvel accord, les futurs jeux COD apparaîtront sur la Nintendo Switch et sur toute autre génération de console du géant japonais du jeu vidéo. Si l'acquisition d'Activision Blizzard est approuvée par les organismes de réglementation mondiaux, tels que la Federal Trades Commission (FTC) aux États-Unis et la Competition and Markets Authority (CMA) au Royaume-Uni.

Ces deux instances examinent toujours le rachat, la CMA en particulier exprimant des inquiétudes sur la base des arguments présentés par Sony.

M. Spencer affirme toutefois qu'il est prêt à conclure avec Sony un accord similaire à celui conclu avec Nintendo. Xbox a également proposé les mêmes conditions à Steam, pour les joueurs sur PC.

Je suis également heureux de confirmer que Microsoft s'est engagé à continuer de proposer Call of Duty sur @Steam simultanément à la Xbox après que nous ayons clôturé la fusion avec Activision Blizzard King. @ATVI_AB @ValveSoftware- Phil Spencer (@XboxP3) 7 décembre 2022

Microsoft rencontrerait la FTC plus tard dans la journée pour dissiper toute autre inquiétude concernant la fusion, dans un effort pour la faire passer rapidement. Bloomberg écrit que le président de Microsoft, Brad Smith, s'entretiendra avec la présidente de la FTC, Lina Khan.

On ne sait pas encore si des discussions avec la CMA auront également lieu prochainement.

Écrit par Rik Henderson.