(Pocket-lint) - Xbox a confirmé qu'elle avait proposé de garder Call of Duty sur PlayStation pendant 10 ans, alors que les rumeurs de rachat par Activision Blizzard pourraient se concrétiser.

Le rachat par Microsoft de la société à l'origine de la franchise Call of Duty est un projet qui fait encore l'objet de nombreuses réflexions dans le monde entier, mais le président de Microsoft, Brad Smith, a confirmé les rumeurs d'un accord spécial de 10 ans proposé à PlayStation. Un tel accord garantirait que les jeux Call of Duty ne puissent pas devenir une exclusivité Xbox pendant au moins une décennie.

Dans un article d'opinion publié dans le Wall Street Journal, Brad Smith a déclaré que Microsoft avait "proposé à Sony un contrat de 10 ans pour que chaque nouveau jeu Call of Duty soit disponible sur PlayStation le jour même de sa sortie sur Xbox". Il a ajouté que l'entreprise serait disposée à prendre "le même engagement pour d'autres plates-formes et à le rendre légalement applicable par les autorités de réglementation aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne".

Cette déclaration fait suite à la révélation que le rachat d'Activision Blizzard pourrait en fait recevoir le feu vert, malgré les attentes que la FTC cherche à le bloquer. Selon un nouveau rapport, la présidente de la FTC, Lina Khan, pourrait être confrontée à une division des votes, la moitié du panel de quatre personnes souhaitant autoriser le rachat. Un tel vote serait problématique pour Khan, et certains suggèrent maintenant qu'une décision plus prudente serait d'autoriser le rachat tout en exigeant des concessions de la part de Microsoft.

Un accord de 10 ans avec PlayStation pourrait être considéré comme une de ces concessions.

On pensait que Khan chercherait à bloquer l'accord pour tenter de faire jouer les muscles de la FTC, mais cela ne fonctionnerait pas si le vote était partagé, d'où la nécessité d'une nouvelle approche. Le fait que Microsoft accepte des concessions pourrait être le meilleur des deux mondes.

Écrit par Oliver Haslam.