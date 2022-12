Augmentation du prix des jeux Xbox Series X/S en 2023

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Microsoft va augmenter le prix de certains de ses jeux de la série X/S de la Xbox l'année prochaine. Les titres de la première partie, tels que Starfield, Forza Motorsport et Redfall, coûteront 69,99 $ au lancement.

Ils seront toujours disponibles pour les abonnés au Game Pass sans frais supplémentaires, mais si vous souhaitez en acheter un, il vous en coûtera 10 $ de plus que les titres équivalents achetés ces dernières années.

La société n'a pas encore annoncé les prix pour les autres pays, y compris le Royaume-Uni, mais nous pensons que l'augmentation sera mondiale.

"Ce prix reflète le contenu, l'échelle et la complexité technique de ces titres", a déclaré un porte-parole de Microsoft à IGN.

Pour être juste envers Microsoft, d'autres éditeurs ont déjà augmenté les prix des titres AAA ces derniers temps - avec les versions Xbox Series X/S (et PS5) de Call of Duty : Modern Warfare II et FIFA 23 coûtant déjà 69,99 $. Elle a donc résisté plus longtemps que la plupart des autres.

Et, contrairement à Sony, elle a également réussi à maintenir les prix de lancement de ses consoles jusqu'à présent. Mais cela pourrait changer bientôt, Phil Spencer, le patron de la Xbox, ayant déclaré en début d'année : " Je ne pense pas que nous ayons besoin de changer de prix : "Je ne pense pas que nous pourrons faire cela éternellement. Je pense qu'à un moment donné, nous devrons augmenter les prix de certaines choses."

Écrit par Rik Henderson.