(Pocket-lint) - Selon un rapport, la tentative de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft devrait être bloquée par la Federal Trade Commission (FTC).

Le propriétaire de la Xbox essaie de faire passer l'accord de 69 milliards de dollars depuis des mois maintenant et est au milieu d'une campagne mondiale pour essayer de faire approuver l'accord par les gouvernements internationaux. Mais Microsoft pourrait avoir à livrer sa plus grande bataille sur son propre sol, la FTC devant déposer une plainte antitrust pour tenter d'empêcher la fusion d'avoir lieu.

Citant trois personnes au fait de la situation, Politico rapporte que l'action en justice n'est pas encore garantie, mais que "le personnel de la FTC qui examine l'opération est sceptique quant aux arguments des entreprises" selon lesquels le rachat n'aura pas d'effet dissuasif sur la concurrence.

Le rachat d'Activision Blizzard donnerait à Microsoft et à Xbox le contrôle de certains des plus grands noms du jeu, la franchise Call of Duty figurant en tête de la plupart des listes. Microsoft a tenté d'apaiser les craintes en promettant que Call of Duty resterait une franchise multiplateforme, allant même jusqu'à proposer à Sony un accord de 10 ans pour faciliter les choses. Que Sony soit d'accord ou non, cela n'a pas d'importance, la FTC n'étant apparemment pas au courant des promesses faites.

"Au cœur des préoccupations de la FTC se trouve la question de savoir si l'acquisition d'Activision donnerait à Microsoft un avantage injuste sur le marché des jeux vidéo", note le rapport de Politico. On pense que des entreprises comme Sony seraient désavantagées si l'opération était autorisée.

Jusqu'à présent, seule une poignée de pays ont donné leur feu vert à l'accord, dont l'Arabie saoudite et le Brésil. Il semble de plus en plus improbable que les États-Unis suivent le mouvement.

Écrit par Oliver Haslam.