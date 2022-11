Hyperkin Xenon vous permet de jouer à la Xbox Series X comme si nous étions en 2005.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Tout le monde apprécie un peu de nostalgie et si vous vous souvenez souvent de la Xbox 360, vous allez adorer cette manette Xbox Series X/S inspirée de 2005.

Le fabricant d'accessoires Hyperkin travaille sur la Xenon, une manette qui ressemble à une réplique assez solide de la manette Xbox 360 livrée avec la console lors de son lancement en 2015. Celle-ci fonctionnera avec la Xbox Series X/S, la Xbox One et le PC et sera disponible en blanc, noir, rose et rouge.

La seule couleur que l'on devrait acheter est le blanc, cependant.

Cependant, comme cette manette est résolument moderne, elle ne peut pas être tout à fait la même que la manette originale de la Xbox 360 que certains d'entre nous ont adorée à l'époque. Les changements incluent l'ajout d'un câble USB-C, tandis que les boutons Start et Back font place à des boutons Menu et View plus modernes. Un bouton Partager a également été ajouté, de sorte que ceux qui jouent sur une Xbox plus contemporaine seront toujours en mesure de faire tout ce qu'ils peuvent faire avec leur contrôleur officiel.

Malheureusement, bien que ce câble USB-C soit détachable, vous devrez connecter quelque chose pour que cela fonctionne. Il n'y a pas de version sans fil, ce qui est dommage.

Nous ne savons pas encore quand le contrôleur sera mis en vente, ni combien il coûtera. Mais le remake par Hyperkin de la manette Xbox originale coûte 70 $, ce qui pourrait être un chiffre approximatif à partir duquel on peut travailler.

Écrit par Oliver Haslam.