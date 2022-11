Sony a offert Call of Duty pendant 10 ans dans le cadre d'un accord sur la Xbox.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Microsoft a fait savoir à Sony qu'il pouvait avoir la garantie que la franchise Call of Duty resterait sur la plate-forme PlayStation pendant les dix prochaines années.

La question de savoir si Call of Duty restera accessible aux joueurs non Xbox est au cœur des débats sur la question de savoir si Microsoft doit être autorisé à dépenser près de 69 milliards de dollars pour acquérir la société à l'origine de cette franchise, Activision Blizzard.

Plus d'une douzaine de gouvernements doivent encore ratifier l'accord et, bien que Phil Spencer, le responsable de la Xbox, ait assuré à tout le monde que Call Of Duty ne deviendra pas une exclusivité Xbox, cela n'a pas convaincu les gens jusqu'à présent. Aujourd'hui, un rapport du New York Times indique que Microsoft a mis une offre sur la table.

"Microsoft a déclaré que le 11 novembre, il a proposé à Sony un accord de 10 ans pour garder Call of Duty sur PlayStation", note le rapport avant d'ajouter que "Sony a refusé de commenter l'offre".

Mais Sony n'est pas le seul à s'inquiéter de ce qui pourrait se passer si le rachat par Microsoft se concrétise. Les régulateurs estiment qu'il est possible que Microsoft ait toutes les cartes en main lorsque les jeux en nuage deviendront la norme, quelles que soient les assurances données aujourd'hui. Les régulateurs britanniques ont déclaré que le fait pour Microsoft de posséder Activision-Blizzard lui donnerait "un avantage inégalé" sur la concurrence.

L'Arabie saoudite et le Brésil étant les seuls à avoir accepté le rachat à ce jour, de nombreuses questions se posent ici. Et si l'on s'attend à ce que la Serbie suive le mouvement, rien ne garantit que les régulateurs du Royaume-Uni et des États-Unis feront de même.

Écrit par Oliver Haslam.