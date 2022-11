La mise à jour de novembre de la Xbox ajoute le chat vocal Discord et plus encore.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La mise à jour logicielle Xbox de novembre de Microsoft apporte avec elle une tonne de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge du chat vocal Discord, la prise en charge du streaming en direct, et plus encore.

La nouvelle mise à jour, qui peut être téléchargée dès maintenant, ajoute de nouvelles fonctionnalités à votre Xbox et en améliore d'autres. En tête de liste, la nouvelle prise en charge du chat vocal Discord, avec suppression du bruit. Désormais, les gens peuvent rejoindre un canal vocal Discord sans crainte à partir de la partie Parties & Chats du logiciel intégré de la Xbox. Il existe également un aperçu des personnes présentes sur le serveur et le canal vocal, ce qui vous permet de vérifier avant de vous y joindre.

Une fois que vous avez rejoint le canal vocal, la Xbox prend désormais en charge la suppression du bruit pour filtrer les "chiens qui font irruption et les claquements de clavier", ce qui signifie que vous pouvez plus facilement entendre ce que les gens disent, même dans le feu de l'action.

D'autres améliorations notables concernent les cadeaux. Vous pouvez désormais partager votre liste de souhaits Xbox avec votre famille et vos amis et ils recevront une notification pour qu'ils puissent voir ce que vous espérez. Vous pouvez également choisir de recevoir des notifications si l'un des articles de votre liste de souhaits est en vente, ce qui vous permet d'économiser de l'argent plus facilement que jamais.

La dernière grande nouveauté est la possibilité de lancer un flux en direct directement à partir de votre Xbox en utilisant Twitch, Livestream et Streamlabs. En raison de ce changement, l'application Twitch ne sert plus qu'à visualiser les flux, et non à les créer.

Les options de gestion de l'énergie et les recommandations pour améliorer votre expérience Xbox ne sont que le début. Vous pouvez en apprendre davantage sur toutes les petites améliorations dans le post d'annonce de la mise à jour Xbox, également.

Écrit par Oliver Haslam.