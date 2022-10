Call of Duty restera sur PlayStation, le chef de Xbox le répète

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Malgré les inquiétudes que suscite le projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, Phil Spencer, le patron de Xbox, affirme que Call of Duty restera sur PlayStation.

Bien que ce soit la ligne de conduite adoptée par Microsoft depuis des mois, elle mérite d'être répétée alors que le projet de rachat d'Activision Blizzard continue d'être examiné à la loupe. Le rachat fait toujours l'objet d'un examen par les autorités pour s'assurer qu'il n'est pas anticoncurrentiel, mais Microsoft tient à s'assurer que tout le monde sait qu'il a l'intention de conserver la franchise Call of Duty, très médiatisée, comme une franchise multiplateforme, et non comme un produit verrouillé sur son propre matériel.

Lors d'une interview accordée au podcast Same Brain, M. Spencer a déclaré que "tant qu'il y aura une PlayStation sur le marché, notre intention est de continuer à livrer Call of Duty sur PlayStation". Cela semble assez clair et net, mais Spencer a cherché à enfoncer le clou en pointant Minecraft.

Spencer dit que l'idée est que Call of Duty suivrait le modèle de Minecraft - Microsoft a continué à soutenir le jeu sur diverses plateformes, y compris la PlayStation de Sony, longtemps après l'avoir acheté pour 2,5 milliards de dollars en 2014.

Call of Duty est une énorme série et le dernier jeu Modern Warfare 2 a été mis en vente il y a seulement quelques jours. Le titre est, bien sûr, multiplateforme et c'est quelque chose que les fans de PlayStation espèrent voir perdurer même si le rachat par Microsoft se concrétise. À ce stade, Microsoft a clairement indiqué que ce sera le cas, mais peu de gens sont susceptibles de le croire tant que cela ne se produit pas réellement.

Écrit par Oliver Haslam.