Grâce à une nouvelle mise à jour du logiciel de votre Xbox, vous pouvez désormais l'utiliser pour contrôler le volume de votre téléviseur pour la première fois. Plus besoin de chercher la télécommande !

La nouvelle mise à jour logicielle de la Xbox de Microsoft apporte un certain nombre d'améliorations, mais la plus notable est l'extension de la prise en charge du Consumer Electronics Control (CEC) de la console. Le CEC permet aux appareils de contrôler d'autres appareils connectés via HDMI, et la dernière mise à jour logicielle de Microsoft signifie que les Xbox peuvent utiliser le CEC pour augmenter ou diminuer le volume d'un téléviseur connecté en utilisant un menu logiciel. Il suffit d'appuyer sur le bouton Xbox de votre manette et de naviguer jusqu'à la section "Audio et musique" pour commencer.

En parlant de son, une autre nouveauté est la possibilité de couper les sons de démarrage de votre Xbox, supprimant ainsi le carillon qui peut parfois nous prendre par surprise. Et ce n'est pas tout. Microsoft a renommé certaines des options d'état d'alimentation, notamment en remplaçant "Standby" par "Sleep", tandis que les clés Xbox passkeys et guest keys sont désormais appelées Xbox PINs. Des changements mineurs mais notables, tous deux.

Cette dernière mise à jour s'accompagne également d'une mise à jour du micrologiciel de la manette Xbox, qui corrige des bugs sur les clés de vol USB qui se connectent à la manette adaptative Xbox. Des corrections supplémentaires ont également été appliquées à un certain nombre d'autres manettes Xbox, y compris la dernière manette sans fil Xbox Elite série 2.

Si votre Xbox est configurée pour les mises à jour automatiques, ce nouveau logiciel est peut-être déjà installé. Sinon, vous pouvez le télécharger manuellement dès maintenant via les paramètres de votre console.