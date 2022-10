Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Hellblade : Senua's Sacrifice était un peu un inconnu lorsqu'il a fait irruption sur la scène en 2017, une nouvelle IP de Ninja Theory qui a fait des choses audacieuses avec sa représentation de la santé mentale dans un cadre d'époque troublant.

Aujourd'hui, il a droit à une suite sous la forme de Senua's Saga : Hellblade 2, qui a été présenté avec un certain style lors de l'annonce des séries X et S de la Xbox. Voici tous les détails clés.

Pour en savoir plus sur les jeux Xbox Series X et S à venir, consultez notre liste des titres les plus attendus prochainement.

Senua's Saga : Hellblade 2 - Date de sortie

Hellblade 2 a été annoncé en 2019, bien qu'il n'ait été accompagné d'aucun détail, et nous attendons donc depuis longtemps de savoir quand il sortira.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Malheureusement, c'est toujours le cas - il n'y a aucune fenêtre ou date de sortie attachée à Hellblade 2.

Alors que décembre 2021 a vu la sortie d'une bande-annonce de gameplay qui semblait assez soignée, en juin 2021, Ninja Theory nous a également informés que le jeu n'était pas encore en " pleine production ", ce qui signifie qu'il est probablement encore assez tôt dans son processus de développement.

Cela signifie que nous ne parions pas sur une date de sortie avant fin 2023, 2024 étant une possibilité très réaliste.

Senua's Saga : Hellblade 2- Plates-formes

Hellblade 2 est développé pour les Xbox Series X et Series S, ainsi que pour PC, et ne sortira pas sur d'autres plateformes.

Le jeu sera également disponible sur le Xbox Game Pass le premier jour de sa sortie, donc si vous êtes abonné au Game Pass, vous l'obtiendrez sans frais supplémentaires, ce qui est toujours appréciable.

Il a également été confirmé que le Xbox Cloud Gaming permettra aux joueurs qui sont encore sur une Xbox One d'accéder à Hellblade 2 en streaming lors de sa sortie.

Senua's Saga : Hellblade 2 - Bandes-annonces

La première bande-annonce de Hellblade 2 est tombée en 2019, lorsque Xbox a dévoilé ses consoles de nouvelle génération, les Series X et Series S.

Il s'agit d'une bande-annonce assez courte et très énigmatique qui suggère que Hellblade racontera une fois de plus une histoire sombre lorsque Senua reviendra.

C'est tout ce à quoi nous pouvions nous raccrocher jusqu'à ce que, quelques années plus tard, Ninja Theory diffuse une bande-annonce plus longue, composée essentiellement de gameplay.

La bande-annonce montre ce qui ressemble à une chasse géante, menée par Senua, qui implique une série de pièges et d'obstacles que l'on franchit tour à tour, les choses allant de mal en pis pour sa tribu de Pictes.

C'est la dernière fois que nous avons entendu parler de Hellblade 2, alors espérons qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps avant d'avoir un autre trailer à décortiquer.

Senua's Saga : Hellblade 2 - Histoire et gameplay

Le premier jeu de Senua était éprouvant : elle entreprenait un pèlerinage pour tenter de sauver l'âme de son amant décédé, pèlerinage qui se terminait par l'acceptation de sa disparition définitive.

Avec une compréhension du huitième siècle de la psychose avec laquelle elle vit, c'était un jeu déconcertant et parfois dérangeant qui était néanmoins impressionnant de compréhension dans son traitement de la condition de Senua.

D'après les deux bandes-annonces présentées jusqu'à présent, nous nous attendons à une escalade du même sujet, avec Senua qui entend toujours des voix et doit faire face aux "Furies" avec lesquelles elle vit, tandis que le monde des dieux et des monstres pictes qui l'entoure continue d'être terrifiant.

Nous ne savons pas encore quel sera le fil conducteur de l'histoire, mais la bande-annonce de décembre 2021 suggère que le gameplay du jeu sera assez familier.

Pourquoi la technologie DLSS de Nvidia est parfaite pour des performances et une efficacité accrues ? Par Pocket-lint International Promotion · 10 Peut 2022 Ce système révolutionnaire a donné un énorme coup de pouce aux joueurs.

Senua est toujours contrôlée à la troisième personne, avec un point de vue serré par-dessus l'épaule, et le jeu semble toujours aussi lent et délibéré, plutôt qu'un titre à action rapide.

Cela dit, étant donné l'augmentation d'échelle que Ninja Theory applique (le premier jeu a été réalisé par moins de 20 personnes), le système de combat devrait être plus complexe et gratifiant, avec plus de types d'ennemis à rencontrer et à vaincre.

Les visuels sont étonnants, poussant les nouvelles consoles de Microsoft à leur limite, et nous sommes impatients de voir ce qui nous attend encore.

Écrit par Max Freeman-Mills.