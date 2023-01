Les abonnés d'Apple Music peuvent enfin écouter de la musique en streaming sur leur Xbox pour la première fois, grâce à une application disponible en téléchargement sur le Xbox Store.

La nouvelle application est compatible avec les consoles Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X de Microsoft et permet aux abonnés d'Apple Music d'écouter leurs listes de lecture et leurs albums tout en jouant. L'application elle-même est similaire à celles qui sont disponibles sur d'autres plateformes, notamment l'Apple TV.

La nouvelle application Apple Music vient tout juste d'être lancée sur le Store et Tom Warren, de The Verge, a déjà publié un bref aperçu de ce qu'elle a à offrir. Vous remarquerez les illustrations familières sur grand écran, les listes de lecture personnalisées et bien d'autres choses encore - tout ce à quoi vous vous attendez si vous avez déjà utilisé l'application Apple Music sur d'autres appareils à grand écran.

Apple Music n'est pas, loin s'en faut, le seul moyen d'écouter de la musique sur une Xbox, mais pouvoir écouter sa propre liste de lecture en arrière-plan tout en jouant à des jeux, c'est plutôt chouette, surtout quand on parcourt les rues dans les jeux Forza Horizon ou qu'on sème le chaos dans Grand Theft Auto 5.

Vous pouvez dès à présent vous procurer gratuitement l'application Apple Music sur le Microsoft Store.

Vous aurez bien sûr besoin d'un abonnement Apple Music pour écouter des chansons sur votre Xbox, mais en supposant que vous ayez réglé cette question, vous êtes prêt à partir. Aucun autre paiement n'est nécessaire au-delà de l'abonnement de 9,99 $ / 9,99 £ / 9,99 €. Vous pouvez également l'obtenir dans le cadre de l'offre groupée Apple One qui comprend d'autres services comme Apple TV+ et Apple Arcade.