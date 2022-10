Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le patron de la Xbox, Phil Spencer, a l'habitude de faire miroiter le futur matériel en le plaçant subrepticement à la vue de tous - souvent dans une adresse vidéo ou une photo. Et il semble qu'il l'ait fait une fois de plus, cette fois avec le dispositif de streaming Xbox très discuté ou "palet", comme certains l'appellent.

Ce n'est un secret pour personne que Xbox travaille sur un dispositif permettant de diffuser le Xbox Cloud Gaming sur des téléviseurs sans avoir besoin d'une console Xbox ou d'un appareil Samsung (qui possède son propre Gaming Hub). Cependant, nous n'avions pas vu de preuve du matériel lui-même... jusqu'à présent.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Vault Boy a quitté l'abri et s'est arrêté à mon bureau pour célébrer l'anniversaire de #Fallout25. Félicitations aux équipes de @Fallout @Bethesda pour cette étape majeure d'une franchise emblématique. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK- Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

Spencer a posté une photo prise dans son bureau de ses célèbres étagères de jeux, avec une nouvelle figurine Vault Boy au premier plan. Plus intéressant est un appareil blanc oblong sur l'étagère supérieure qui ressemble un peu à une mini Xbox Series S.

Tom Warren,de The Verge, qui est aussi un peu un expert de la Xbox et de Microsoft, pense qu'il s'agit du streamer dont le patron de la Xbox a parlé en mai de cette année - qui a aussi été connu sous le nom de code Keystone.

Ce qui est excitant dans tout cela, c'est que ses débuts en public suggèrent qu'une sortie ne peut pas être trop éloignée. Spencer place rarement sur ses tablettes quelque chose qui n'est pas imminent.

Il se connectera sans aucun doute à un téléviseur via HDMI et disposera de capacités de streaming filaire et sans fil. Nous soupçonnons qu'il sera livré avec une manette sans fil Xbox, mais tous les jeux seront servis via Xbox Cloud Gaming et un abonnement Game Pass.

Elle pourrait même prendre en charge d'autres services multimédias, tels que Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, car elle semble être votre principale source de contenu en streaming.

On ne sait pas encore s'il sera compatible avec le 4K HDR, le Samsung Gaming Hub étant limité à 1080p et 60fps. Mais, compte tenu de ce tweet insolent, peut-être n'avons-nous plus beaucoup de temps pour le découvrir.

Écrit par Rik Henderson.