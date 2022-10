Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon propose une Xbox Series S pour moins de 170 £ dans le cadre de sa vente Prime Early Access qui se déroule jusqu'au 12 octobre 2022 à minuit.

La console de la génération actuelle proposée est certifiée remise à neuf, ce qui signifie qu'il s'agit d'un modèle d'occasion ou d'un modèle de magasin, mais qui a été testé de manière approfondie pour confirmer qu'il fonctionne correctement. Elle a également été inspectée pour vérifier sa qualité esthétique.

Vous recevez la console ainsi qu'une manette sans fil Xbox, un câble HDMI, un câble d'alimentation et deux piles AA. Et comme elle coûte habituellement 229,99 €, le prix de vente de 169,99 € est une véritable aubaine.

Selon Amazon, vous bénéficiez également d'une garantie de deux ans sur ce modèle remis à neuf.

Xbox Series S (Certifié Remis à neuf) - économisez £40 Découvrez ce qu'est le jeu next-gen avec cette solution Xbox soignée qui fonctionne parfaitement avec tous les jeux Xbox numériques, surtout si vous la couplez avec Xbox Game Pass. Habituellement à £229.99, il est maintenant à seulement £169.99. Voir l'offre

La Xbox Série S est une machine entièrement numérique, ce qui signifie qu'elle n'a pas de lecteur de disque. Cependant, elle peut exécuter tous les jeux Xbox, de la Xbox originale à ceux conçus spécifiquement pour les dernières consoles Xbox Série X/S. Il suffit de les installer numériquement. Il vous suffit de les installer numériquement.

Nous vous recommandons vivement d'associer la Série S à un abonnement Xbox Game Pass Ultimate, qui vous donnera accès à des centaines de jeux du catalogue et de nouveaux jeux à télécharger et à jouer immédiatement. De plus, la plupart de ces titres sont accessibles dans le nuage, ce qui signifie que vous n'avez même pas besoin de les installer au préalable - vous pouvez simplement les prendre et y jouer.

Écrit par Rik Henderson.