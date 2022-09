Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La nouvelle manette pro de milieu de gamme de Xbox, l'Elite Series 2 Core, est désormais disponible après avoir été dévoilée il y a quelques semaines.

Cela signifie que si vous voulez une manette pro qui peut être mise à niveau au fil du temps, mais avec un prix d'entrée plus bas, vous pouvez la commander dès maintenant auprès d'une série de détaillants.

Ce lancement s'accompagne également d'une nouvelle fonctionnalité amusante, qui fonctionnera également sur les manettes Elite Series 2 complètes. Vous pouvez désormais personnaliser la couleur de l'éclairage du bouton central de la Xbox sur votre Série 2, en le changeant de son aspect blanc par défaut.

Il s'agit d'une touche agréable qui aurait pu être ajoutée à la Series 2 existante il y a longtemps, mais qui sera la bienvenue pour tous ceux qui aiment personnaliser leur manette.

Xbox profite de cette sortie pour ajouter quelques nouvelles fonctionnalités à son logiciel Xbox plus largement dans une mise à jour logicielle, et vous pouvez trouver tous les détails sur ce qu'elle change dans le billet de blog officiel juste ici.

Elle inclut de nouvelles options de suppression du bruit pour le chat de groupe, idéal pour tous ceux qui jouent dans un environnement un peu plus animé et ne veulent pas distraire leurs amis. Il y a également une nouvelle façon de réorganiser votre bibliothèque de jeux, et un changement à l'App Xbox pour rendre le démarrage de nouvelles parties encore plus facile.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Rik Henderson.