(Pocket-lint) - Depuis son lancement, Halo Infinite a connu un parcours semé d'embûches. Il a souffert de mises à jour extrêmement lentes et d'un manque de nouveau contenu intéressant à se mettre sous la dent.

Dans une mise à jour très attendue par la communauté, son développeur, 343 Industries, a donné un calendrier actualisé pour les prochains mois, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles.

Du côté positif, le mode Forge a enfin une date de lancement et devrait arriver en version bêta avec une mise à jour hivernale le 8 novembre 2022. Ce mode pourrait être transformateur s'il est réussi, en permettant aux joueurs de créer leurs propres modes et cartes.

Il y aura également un nouveau pass de combat (plus court) à ce moment-là, gratuit pour tous les joueurs, ainsi que le lancement complet de la coopération en ligne et une fonction de reprise de mission pour la campagne du jeu.

Cela nous amène à la grande mauvaise nouvelle, à savoir que le jeu ne proposera plus du tout de coopération en écran partagé. 343 redéfinit ses priorités et ne travaille tout simplement pas sur cette fonctionnalité, qui est un classique des anciens jeux Halo.

Nous n'aurons pas non plus de véritable troisième saison avant un bon moment, puisque la saison 3 sera lancée le 8 mars 2023 après avoir subi un retard considérable. Cette saison apportera quelques nouvelles cartes, semble-t-il, mais il faudra attendre un peu pour savoir si cela suffit à la communauté multijoueur qui a l'impression d'avoir été lésée.

Vous pouvez voir la nouvelle feuille de route ci-dessus, y compris les dates pour la mise à jour et la saison 3, bien que ces estimations aient glissé dans le passé et pourraient être sujettes à changement. Elle suggère que les futures saisons seront un peu plus courtes que la norme actuelle de six mois, un autre changement bienvenu.

