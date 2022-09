Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les machinations juridiques autour du projet d'acquisition d'Activision par Xbox se poursuivent, avec la dernière mise à jour provenant directement du grand patron de Xbox, Phil Spencer, sous la forme d'une nouvelle lettre ouverte.

Bien qu'une grande partie du contenu ne soit pas nouveau, Phil Spencer affirme une fois de plus que Xbox prévoit d'intégrer les franchises les plus célèbres d'Activision dans son écosystème Game Pass.

Cela inclut Call of Duty, Diablo, Overwatch et plus encore, et renforce le raisonnement derrière l'achat de Xbox en premier lieu. Cependant, M. Spencer déclare également à nouveau que Xbox "s'engage à rendre la même version de Call of Duty disponible sur PlayStation le même jour que le jeu est lancé ailleurs".

Bien qu'il ne s'agisse que de souligner ce que Xbox a déjà dit auparavant au sujet de la franchise de jeux de tir massifs, plus la société réitère cette position, plus il est probable qu'elle soit tenue de la respecter à l'avenir, une fois que toutes les obligations légales existantes auront expiré.

Si le timing de cette lettre semble un peu aléatoire, il faut garder à l'esprit qu'au cours des dernières 24 heures, l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (Competition and Markets Authority) s'est exprimée pour confirmer qu'elle allait mener une enquête plus approfondie sur les implications du rachat en matière de concurrence.

Cette annonce comprenait une déclaration selon laquelle la CMA "craint que l'achat anticipé d'Activision Blizzard par Microsoft ne réduise considérablement la concurrence dans le domaine des consoles de jeux, des services d'abonnement multi-jeux et des services de jeux en nuage", ce qui n'est pas très réjouissant du point de vue de Xbox.

La façon dont tout cela va se dérouler est une question compliquée, les régulateurs du monde entier faisant la queue pour obtenir des réponses de Microsoft et de Xbox, mais il est au moins réconfortant pour les fans de la série de savoir que tout résultat semble maintenant susceptible de garantir plus de Call of Duty sur la PS5 et la PS4.

Écrit par Max Freeman-Mills.