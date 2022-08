Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Microsoft teste actuellement un plan familial pour son service d'abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Présenté en avril, ce plan est actuellement testé par des initiés Xbox en Irlande et en Colombie. Il permet à un membre de Xbox Game Pass Ultimate d'ajouter jusqu'à quatre personnes supplémentaires à son abonnement.

Actuellement, les différents joueurs Xbox d'un même foyer doivent détenir des abonnements Game Pass Ultimate distincts et payants pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Cela a toujours été une pomme de discorde pour les familles, notamment celles qui possèdent plus d'une Xbox dans un foyer.

L'essai permet à l'abonné principal de Game Pass Ultimate d'inviter jusqu'à quatre autres personnes à partager le service. Pour l'instant, cette offre est réservée aux détenteurs de comptes Xbox Insider Game Pass - qu'il faudra convertir pour pouvoir participer - et aux joueurs résidant en Irlande ou en Colombie. Tous les invités doivent également se trouver dans la même région.

Cette période d'essai s'accompagne d'un certain nombre d'avertissements. Des erreurs peuvent se produire au cours du processus d'invitation, il se peut que vous ne puissiez pas "acheter" le plan Xbox Game Pass - Insider Preview nécessaire au départ et que vous deviez réinitialiser le Microsoft Store, et un certain nombre d'autres bugs peuvent être rencontrés. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet sur la page de blog dédiée du Xbox Wire.

Nous espérons néanmoins que les problèmes seront résolus et que le plan sera bientôt disponible à plus grande échelle. Il semble qu'il n'y ait pas de frais supplémentaires pour le moment, mais nous ne verrions pas d'inconvénient à ce qu'il y ait un léger supplément pour un "plan familial" dédié. Ce serait bien moins cher que de devoir sortir deux ou trois abonnements Game Pass Ultimate en même temps, comme nous devons le faire maintenant.

Écrit par Rik Henderson.