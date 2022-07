Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Phil Spencer, le patron de la Xbox, a admis que le jeu qu'il attend avec le plus d'impatience est une exclusivité PlayStation.

Répondant à des questions postées par le compte Twitter officiel, Spencer a écrit que le jeu qu'il souhaitait le plus jouer ensuite était God of War Ragnarök.

En toute honnêteté, il a souvent cité les plates-formes rivales lorsqu'il a parlé des jeux en général. Et l'une des raisons pour lesquelles il est si respecté par les fans de Xbox est qu'il est un vrai joueur dans l'âme. Quel joueur n'a pas envie de jouer à God of War Ragnarök le jour de sa sortie ?

Premier jeu : Pong

Dernier jeu : Road 96

Jeu préféré : Robotron : 2084

Jeu auquel vous jouez le plus : en ce moment....FH5 Hot Wheels

Jeu auquel vous voulez jouer ensuite : God of War Ragnarok

Premier jeu que tu montrerais à un homme des cavernes : Lumines : mélange parfait de mécanique, de musique, de style et de rejouabilité -