Xbox a transformé une Série X en marteau de Thor

(Pocket-lint) - Xbox a dévoilé sa dernière édition super limitée de la Xbox Series X, et cette fois-ci, elle coïncide avec la sortie de Thor : Love and Thunder, le dernier blockbuster de Marvel.

La console a été conçue pour ressembler au marteau légendaire de Thor, Mjolnir, avec une poignée attachée à celui-ci, dans une utilisation intelligente de la forme trapue de la Série X.

À l'instar des précédentes consoles Xbox en édition limitée, dont certaines ont été extrêmement inventives, vous ne pouvez gagner la Série X unique qu'en participant à un concours ouvert dès maintenant et jusqu'au 21 juillet.

La Xbox Série X a un aspect un peu différent après un peu d'amour et de tonnerre.



Suivez @Xbox et RT avec #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes pour avoir une chance de gagner cette Série X épique sur le thème de Mjolnir. Bonne chance !



18 ans et plus. Fin de la compétition le 21/07/22. Règlement complet ici : https://t.co/1KilI1KnGy pic.twitter.com/P2pOltFEQG-