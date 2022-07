Les jeux Xbox Games with Gold abandonneront bientôt les jeux Xbox 360

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xbox réduit le champ d'action de son programme de récompense mensuel Games with Gold, qui offre quelques jeux par mois aux abonnés de Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate.

Elle a commencé à informer ses abonnés par courrier électronique qu'elle ne proposera plus de jeux Xbox 360 dans le cadre de ce forfait, à partir d'octobre 2022. En revanche, des jeux de la bibliothèque Xbox One seront encore régulièrement ajoutés.

D'une certaine manière, il est moins surprenant que Xbox arrête cette partie du service, et plus choquant qu'elle distribue encore des jeux Xbox 360 à ce jour, quelque 17 ans après la sortie de la console.

Microsoft a publié une déclaration à ce sujet à VGC, disant "Nous avons atteint la limite de notre capacité à apporter de nouveaux jeux au catalogue du passé en raison de licences et de contraintes techniques. Nous allons continuer à nous concentrer sur la fourniture de titres Xbox One par le biais du programme Games with Gold."

À l'ère du Xbox Game Pass, on a de plus en plus l'impression que Games with Gold est un peu une réflexion après coup, avec de plus en plus de titres obscurs ajoutés à sa liste chaque mois, tandis que des jeux plus importants qui font la une des journaux arrivent sur Game Pass.

L'objectif à long terme de Microsoft est probablement de convertir au Game Pass tous ceux qui sont encore abonnés à Xbox Live Gold, d'autant plus qu'il a cessé de proposer des abonnements annuels à Gold.

Écrit par Max Freeman-Mills.