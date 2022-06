Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Quelques années se sont écoulées depuis Forza Motorsport 7, mais nous avons enfin droit à un retour en force du premier simulateur de course de la Xbox, qui abandonne les chiffres et revient au point de départ avec un titre simple : Forza Motorsport.

Nous avons entendu parler du jeu pour la première fois en 2020, lors du dévoilement par Microsoft des Xbox Series X et S, mais les choses se sont tassées après cela, alors que Turn 10 publiait Forza Horizon 5. Aujourd'hui, c'est au tour de Forza Motorsport d'être annoncé, et nous vous présentons ici tous les détails essentiels.

Alors que Forza Motorsport a été dévoilé dans une bande-annonce séduisante, aucune date de sortie n'a été communiquée avant deux ans, en juin 2022, lorsque Xbox a présenté le jeu lors de son showcase estival.

Cela a confirmé que Forza Motorsport sortira au printemps 2023, même si nous n'avons pas encore de date précise à inscrire dans nos agendas.

Forza a toujours été une franchise phare pour Xbox, il n'est donc pas surprenant que le prochain jeu arrive sur les Xbox Série X et Série S. Il sera également disponible sur PC, et pour l'instant c'est la somme totale de ses plateformes.

Comme on pouvait s'y attendre de la part de Xbox, Forza Motorsport sera directement disponible sur Xbox et PC Game Pass, ce qui permettra aux abonnés d'y jouer sans frais supplémentaires.

Au vu des caractéristiques graphiques présentées, une apparition sur Xbox One (qui n'a pas été officiellement mentionnée) est peu probable, mais on ne sait jamais - il pourrait s'agir d'un titre transgénérationnel.

D'après la longue présentation que Xbox et Turn 10 Studios ont faite en juin 2022, il est clair que Forza Motorsport va repousser les limites en matière de fidélité graphique.

Le jeu est absolument époustouflant et semble tourner en 4K à 60FPS, apparemment avec le ray-tracing activé, ce qui est un ensemble de cases très impressionnant à cocher.

Comme le montre la démo de gameplay, la quantité de détails dans les pistes est étonnante, et les surfaces réfléchissantes que les voitures apportent avec elles rendent le ray-tracing plus beau que jamais.

Il existe un système dynamique complet d'heure du jour qui vous permettra de courir sur chaque circuit dans les conditions d'éclairage que vous préférez, et les choses ne s'arrêtent pas aux aspects visuels. Turn 10 affirme que ses simulations physiques sont 48 fois plus précises que dans le dernier jeu, et cela va jusqu'à des détails comme la température de la piste et même la gomme dans la ligne de course.

Les composés des pneus n'ont pas vraiment été un facteur dans Forza auparavant, mais ils font leurs débuts ici, avec plusieurs composés de pneus à choisir pour avoir un impact sur votre stratégie dans les courses (surtout lorsque des arrêts au stand sont nécessaires), ce qui sera de la musique aux oreilles des coureurs purs et durs.

Les dégâts ont été considérablement améliorés, même s'ils ne sont encore que cosmétiques et n'ont pas d'impact sur la conduite de la voiture. Nous avons hâte de les voir en action pour avoir une idée de la façon dont le jeu se comporte par rapport à ses prédécesseurs et à ses concurrents comme Gran Turismo 7.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 16 Juin 2022

Bien que nous n'ayons pas encore de liste définitive, Turn 10 a ajouté une liste pratique des voitures que l'on peut apercevoir dans ses bandes-annonces jusqu'à présent, donc nous savons que toutes les suivantes devraient pouvoir être conduites dans le jeu :

2018 Acura #36 Gradient Racing NSX GT3

Acura n°6 ARX-05 DPi 2020

Aston Martin DBR1 de 1958

2017 Aston Martin Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 #7

2018 Audi n°44 R8 LMS GT3

2021 Audi RS e-tron GT

2017 BMW n°24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 Brabham BT62

2021 Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1966 Chaparral #66 Chaparral Cars 2E

Chevrolet Camaro Super Sport Coupe 1969

2020 Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 Chevrolet Corvette Stingray Coupé

1969 Dodge Charger R/T

2018 Dodge Challenger SRT Demon

Eagle-Weslake T1G 1967

1967 Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

1966 Ford #2 GT40 Mk II Le Mans

1969 Ford Mustang Boss 302

2018 Formula Drift #64 Nissan 370Z

2020 Formula Drift #151 Toyota GR Supra

2019 Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

1967 Honda RA300

2020 Koenigsegg Jesko

2018 Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

Lamborghini Huracan EVO 2020

1991 Mazda #55 Mazda 787B

1966 McLaren M2B

2019 McLaren Senna GTR

2018 Mercedes-AMG GT3

1970 Mercury Cougar Eliminator

2016 NIO EP9

2019 Nissan 370Z Nismo

2020 Nissan GT-R NISMO (R35)

2017 Porsche #911 Porsche GT Team 911 RSR

2021 Porsche 911 GT3

Écrit par Max Freeman-Mills.