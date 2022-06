Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xbox a annoncé que le prochain jeu de la série Forza Motorsport serait disponible au printemps prochain, soit six ans après Forza Motorsport 7.

En abandonnant la nomenclature des numéros et en revenant au nom original de Forza Motorsport, le jeu sera uniquement de la génération actuelle, ce qui signifie qu'il sortira sur les Xbox Série X, Série S et Windows 11.

Cela s'explique probablement par le fait que les consoles Xbox de dernière génération n'étaient pas en mesure de gérer les nombreuses nouvelles fonctionnalités de la franchise, notamment l'heure du jour dynamique et le ray tracing sur piste.

Le nouveau mécanisme d'heure du jour ne rend pas seulement le jeu plus joli et plus réaliste, il affecte également l'expérience de conduite. Grâce au nouveau moteur physique de Turn 10, la piste peut se comporter différemment selon l'heure de la course.

Par exemple, lors d'une course de nuit, la piste est plus froide, les pneus mettent plus de temps à chauffer et la conduite est donc plus glissante au départ.

Le ray tracing améliore considérablement l'aspect du jeu, avec les voitures qui se reflètent les unes dans les autres, etc. Pour l'instant, le ray tracing est mentionné en même temps que les nouveaux stands en bord de piste, donc nous ne savons pas s'il sera disponible pendant les courses. Nous ne savons donc pas si le ray tracing sera disponible pendant les courses. Ce point sera probablement clarifié plus tard, peut-être même lors du showcase Xbox prévu pour le 14 juin.

Parmi les autres nouveautés de Forza Motorsport (que nous connaissons déjà), citons des dégâts plus précis sur les voitures et le retour de certains circuits préférés des fans.

Écrit par Rik Henderson.