(Pocket-lint) - Xbox a tenu son événement annuel de présentation de jeux le week-end dernier et, parmi beaucoup d'autres choses, a révélé qu'une mise à niveau gratuite de l'édition 40e anniversaire de Microsoft Flight Simulator apportera une pile de nouveaux avions à piloter.

En outre, elle a rendu immédiatement téléchargeable une mise à niveau gratuite supplémentaire qui vous donne les commandes du vaisseau Pélican de Halo Infinite.

Vous pouvez l'obtenir sur le marché in-sim, que vous possédiez le jeu complet ou que vous l'ayez téléchargé depuis le Xbox Game Pass.

L'édition 40e anniversaire à venir ajoutera bien plus encore. Outre les aéroports et avions classiques des versions précédentes de Flight Simulator, comme Microsoft Flight Simulator X et Microsoft Flight Simulator 2004 : A Century of Flight, il y aura des hélicoptères à piloter pour la première fois.

Un nouveau système de simulation de la dynamique des fluides a été créé pour reproduire fidèlement le vol des hélicoptères.

Des planeurs seront également disponibles pour voler dans l'édition, ainsi que des avions historiques. Xbox a pour l'instant publié la liste suivante, mais d'autres sont attendus :

Avions historiques

Wright Flyer

Ryan NYP ("Spirit of St. Louis")

Douglas DC-3

De Havilland Canada DHC-2-Beaver

Hélicoptères

Bell-407

Guimbal Cabri G2

Planeurs

DG Flugzeugbau LG8-18

DG Flugzeugbau DG1001E neo

Avion de ligne True-to-Life

Airbus A310

La mise à jour de Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition sera disponible au téléchargement en novembre prochain.

Écrit par Rik Henderson.