(Pocket-lint) - Le remaster HD du classique GoldenEye 007 de N64 pourrait enfin être mis à la disposition des propriétaires de consoles Xbox prochainement.

Les accomplissements du jeu sont récemment apparus sur les serveurs de Microsoft, donnant la meilleure indication possible que le jeu est prêt à sortir sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Auparavant, les employés du développeur original, Rare, avaient suivi en ligne les progrès d'un portage HD de ce jeu de tir très apprécié. Et il a été révélé au préalable qu'une première tentative de relancer le jeu sur la Xbox 360 avait échoué.

Aujourd'hui, il semble que Microsoft soit parvenu à résoudre les problèmes juridiques qui avaient empêché la réédition du jeu pendant toutes ces années.

Les succès de GoldenEye 007 sont visibles sur le site Web de la Xbox https://t.co/46FWj70BjZ pic.twitter.com/GZrlVjTM3J- Wario64 (@Wario64) June 5, 2022

Sorti pour la première fois sur N64 en 1997, GoldenEye 007 a connu un succès immédiat grâce à sa campagne FPS intelligente et, surtout, son mode multijoueur en écran partagé. Il est considéré par certains comme l'un des meilleurs jeux de tir de tous les temps, voire le meilleur jeu dans son ensemble.

Mais, en raison des différents droits sur Bond et les jeux de Bond étant détenus par de multiples licenciés, il n'a jamais été publié avec succès sur une autre plate-forme. Un nouveau jeu - GoldenEye 007 : Reloaded - a été mis en vente en 2011, mais il était loin d'être aussi bon.

La version remastérisée de l'original pour Xbox 360, qui a échoué, a fait l'objet d'une fuite en ligne il n'y a pas si longtemps, mais cette version n'est jamais parvenue à une sortie grand public complète.

Écrit par Rik Henderson.