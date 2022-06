Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft se lance dans le Mois des Fiertés, avec le lancement par Xbox de nouveaux modèles de manettes qui célèbrent la communauté LGBTQIA+.

L'entreprise a présenté une première version de la manette l'année dernière et en a donné à quelques joueurs et créateurs LGBTQIA+ dans le monde. Aujourd'hui, Xbox étend le design de la manette. À partir du 9 juin 2022, Microsoft promet de proposer davantage de manettes par le biais du "Xbox Design Lab". La manette arborera un design de boîtier supérieur avec 34 drapeaux communautaires différents "de manière fine et entrelacée pour célébrer la nuance, la complexité, l'intersectionnalité et la force des nombreuses communautés LGBTQIA+".

Une manette qui vous représente.



À partir du 9 juin, nous offrons la possibilité de commander la manette Xbox Pride au Xbox Design Lab. Personnalisez-la et faites-la vôtre. https://t.co/5ZgnJcmIJ4 pic.twitter.com/eTOEXCa4Y1- Xbox (@Xbox) June 1, 2022

La page web de Xbox détaille chacun des 34 drapeaux présents sur la manette.

Voici ce que le site dit d'autre sur le nouveau produit :

"Vous pouvez personnaliser toutes les autres parties de la manette avec une large palette de couleurs, des finitions métalliques, des poignées caoutchoutées, et même ajouter une gravure pour rendre votre manette Pride unique à vos yeux."

Toujours pour la Pride, le Xbox Gear Shop propose la collection Pride 2022, et Xbox elle-même fait un don de 170 000 dollars à des associations à but non lucratif LGBTQIA+. Pour en savoir plus sur ce que Microsoft et sa marque Xbox font pour le mois de juin alias Pride, consultez le billet de blog de la société de Redmond ici.

Écrit par Maggie Tillman.