Keystone est le nom de code du projet de dongle de streaming de la Xbox.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On sait depuis un certain temps que Microsoft cherche à réduire l'empreinte du matériel Xbox, en proposant un appareil ressemblant davantage à un dongle de streaming pour améliorer l'accessibilité aux jeux.

Après avoir utilisé un modèle traditionnel de fourniture de consoles matérielles, l'évolution du Xbox Cloud Gaming en 2021 a fourni le cadre pour que ces jeux soient accessibles à davantage de personnes sans utiliser de console.

Xbox a confirmé qu'elle travaillait sur de tels projets en 2021, en déclarant que "Xbox construit ses propres dispositifs de streaming pour le cloud gaming afin d'atteindre les joueurs sur n'importe quel téléviseur ou écran sans avoir besoin d'une console."

Le nom de code du projet - tel que confirmé à Windows Central par Microsoft est Keystone. Mais il semble que ce soit encore très largement un projet en développement :

"Dans le cadre de tout voyage technique, nous évaluons constamment nos efforts, examinons nos apprentissages et nous assurons que nous apportons de la valeur à nos clients. Nous avons pris la décision de nous éloigner de l'itération actuelle du dispositif Keystone. Nous allons tirer les leçons de nos expériences et recentrer nos efforts sur une nouvelle approche qui nous permettra de proposer le Xbox Cloud Gaming à davantage de joueurs dans le monde à l'avenir", aurait déclaré Microsoft.

Ce "pivot" suggère que Microsoft a encore du chemin à parcourir avant qu'un tel dispositif ne soit mis sur le marché, bien que cela n'empêche pas la spéculation que nous pourrions voir quelque chose que la Xbox et Bethesda présentent en juin 2022.

Ce que nous ne savons pas vraiment, c'est la portée d'un tel dispositif. L'objectif est-il de fournir un appareil de divertissement Xbox qui englobe d'autres technologies de streaming, rivalisant avec des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Roku, ou s'agira-t-il d'un appareil à fonction unique qui tire parti du Xbox Games Pass pour apporter le Xbox Cloud Gaming à votre téléviseur ?

Quelle que soit la réponse finale, nous nous attendons à un appareil simple qui se connecte à votre téléviseur via HDMI et se branche sur votre réseau Wi-Fi, offrant des contrôles via une manette Xbox. En mai 2022, il a été rapporté que le nouveau dispositif était à venir dans les "12 prochains mois", mais de cette dernière lecture, il ya encore du chemin à parcourir.

Écrit par Chris Hall.