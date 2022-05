Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Xbox s'apprêterait à lancer un dispositif de streaming Xbox Game Pass et une application pour téléviseurs intelligents, dont la sortie est prévue pour cette année ou le début de l'année prochaine.

Le concept d'expansion du Xbox Cloud Gaming au-delà du mobile, des PC Windows ou des consoles Xbox a été officiellement présenté par le chef de Xbox Phil Spencer en 2020: "Je pense que vous allez voir du matériel à bas prix dans le cadre de notre écosystème, lorsque vous pensez aux bâtons de streaming et à d'autres choses que quelqu'un pourrait vouloir simplement aller brancher sur sa télévision et aller jouer via xCloud", a-t-il déclaré.

Il a également suggéré que le service arriverait sur les téléviseurs intelligents. GamesBeat révèle que les téléviseurs intelligents Samsung pourraient être les premiers à bénéficier d'une application dédiée.

Le site affirme que des "personnes au courant des plans" affirment qu'un lecteur de streaming - comme un Roku ou un appareil Amazon Fire TV - et l'application apparaîtront dans les 12 prochains mois.

Cela signifie que vous aurez simplement besoin d'une manette sans fil Xbox et d'un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour jouer à des centaines de jeux Xbox Series X/S et Xbox One via le cloud.

Compte tenu du calendrier et du fait que Xbox doit tenir son salon annuel des jeux en juin, une annonce complète est peut-être plus tôt que prévu.

