(Pocket-lint) - L'application Xbox pour smartphone est en train d'être mise à jour pour ajouter une fonction de partage social qui s'apparente aux "histoires" désormais si courantes sur les applications de médias sociaux comme Instagram, Facebook et Snapchat.

Ce changement signifie que vous pouvez désormais ajouter une histoire pour présenter une capture d'écran ou une capture que vous avez prise, un succès que vous avez obtenu ou plus encore à vos amis et à votre connexion sur le service Xbox.

Le canal des histoires est ajouté à l'écran d'accueil de l'application, et vous pourrez parcourir les histoires de vos contacts et leur répondre par des messages et des emojis si vous souhaitez leur apporter votre soutien.

Tout se fait depuis l'application, y compris la publication de votre propre contenu. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur votre image de profil dans le flux d'histoires et de sélectionner ce que vous souhaitez mettre en avant.

Les histoires publiées resteront en ligne pendant 72 heures, afin de laisser le temps aux gens de les découvrir, et seront également publiées dans le flux d'activité de votre profil.

Il sera intéressant de voir si cela aura beaucoup d'impact, puisque cela fait deux ans que l'engouement pour les "histoires" dans les applications s'est calmé, mais Xbox espère sans doute que cela incitera les gens à utiliser l'application un peu plus qu'ils ne le feraient autrement.

Écrit par Max Freeman-Mills.