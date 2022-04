La Xbox a dominé le marché en termes de ventes pendant deux trimestres consécutifs.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Microsoft a annoncé que ses consoles Xbox ont apparemment mené le marché des ventes de consoles next-gen pendant deux trimestres consécutifs, ce qui lui permet de revenir dans la guerre pour la domination contre la PlayStation 5 de Sony.

La nouvelle a été annoncée lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a confirmé que les Xbox Series X et S devançaient la PS5 depuis plus de six mois, semble-t-il.

Cette affirmation n'a pas été étayée par des chiffres précis, sans surprise, et s'accompagne de quelques réserves - en particulier, le prix inférieur de la série S et la disponibilité relative des deux consoles Xbox par rapport à la PS5, toujours extrêmement rare.

Cependant, ils représentent toujours un excellent rendement pour Xbox, et signifient qu'elle peut se prélasser dans la lueur de records comme son meilleur mois de mars pour les ventes aux États-Unis, qui est vrai à la fois en termes de volumes de vente de consoles et de rendement réel en espèces.

Ce genre de records semblait lointain lorsque les dernières consoles de Microsoft et de Sony sont arrivées, en raison de la difficulté pour les consommateurs de les trouver, mais les choses semblent s'arranger pour la Xbox au moins, environ un an et demi après son lancement.

Écrit par Max Freeman-Mills.