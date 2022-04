Halo Infinite co-op a enfin une fenêtre de sortie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Halo Infinite dispose d'une nouvelle feuille de route de développement dévoilant une foule de nouveaux contenus à venir pour un jeu qui a bénéficié de très peu de mises à jour depuis son lancement fin 2021.

La première saison de contenu du jeu aura duré environ six mois lorsqu'elle se terminera, et nous savons maintenant ce qui viendra dans les six prochains mois, grâce à un billet de blog de 343 Industries.

Dans la mise à jour #HaloInfinite de ce mois-ci, nous discutons des priorités de l'équipe et partageons un premier aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre pour le reste de l'année - y compris de nouveaux détails sur la campagne Co-Op et Forge.



: https://t.co/UdRuH8jstc pic.twitter.com/QXorspnoRC- Halo (@Halo) 22 avril 2022

Pour les fans de longue date de la série, il sera intéressant de voir qu'un mode coopératif de campagne tant attendu se dirige actuellement vers une date de sortie fin août, près d'un an après le lancement de la campagne elle-même. C'est une bonne chose qu'il soit en route, mais c'est un sacré décalage pour ce qui était jusqu'à présent un mode essentiel dans les jeux Halo.

De plus, la coopérative ne sera disponible qu'en ligne au lancement du jeu, l'écran partagé local n'étant prévu que dans un avenir plus lointain. La bêta du mode créatif Forge, que les fans veulent absolument essayer, est également prévue pour septembre.

Mais avant cela, il y aura de nouvelles cartes multijoueurs à explorer et un battle pass à parcourir, comme dans la première saison. Ces éléments seront disponibles dès le début de la saison, le 3 mai 2022.

C'est une bonne chose de voir du nouveau contenu arriver dans Infinite pour compléter son excellente campagne solo, mais il y a une vague croissante de mécontentement dans la communauté des joueurs à propos du rythme de livraison.

