Thrustmaster lance une manette Xbox pro pour les petites mains

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons classé la manette Eswap Pro de Thrustmaster pour la Xbox comme un choix vraiment solide pour ceux qui cherchent à personnaliser leur expérience de jeu depuis un certain temps - c'est un pad qui vous permet de réarranger la disposition de ses sticks complètement à la volée.

Thrustmaster s'est cependant rendu compte qu'il avait négligé une partie du marché en laissant la manette avec sa forme par défaut plutôt massive, confortable pour les mains moyennes à grandes mais difficile à manier pour les petites mains.

La société lance aujourd'hui une nouvelle version appelée Eswap S Pro, dont le principe est très simple : il s'agit d'une manette très similaire avec la plupart des mêmes avantages, mais juste un peu plus petite.

Cela signifie que vous disposez toujours d'arrêts de gâchette pour des actions plus rapides sur les boutons et de boutons supplémentaires à l'arrière de la manette pour un schéma de contrôle plus réactif. Vous pouvez également échanger les sticks en les retirant simplement de leur support et en les replaçant.

Il s'agit d'une astuce astucieuse qui, selon Thrustmaster, facilitera l'utilisation de la même manette pendant des années, les sticks étant souvent un point de défaillance (comme l'ont prouvé les Joy-Cons de Nintendo et la manette Dualsense de la PS5).

La manette est filaire, et son prix est de 109,99 £ / 129,99 $ / 129,99 €, ce qui en fait une option de milieu de gamme si vous voulez une manette pro pour votre console Xbox. Elle sera lancée le 28 avril.

Écrit par Max Freeman-Mills.